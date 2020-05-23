İspanya turistlere sınırlarını Temmuz ayında açacak

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya yabancı turistlere kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açacak. Başbakan Pedro Sanchez, bugün ulusa hitaben yaptığı konuşmada, "Temmuz ayından itibaren yabancı turistler güvenli koşullar altında yeniden kabul edilmeye başlanacak” dedi. Sanchez, "Turistlerin riske girmemesini ve bizim için de risk oluşturmamasını garanti edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başbakan Sanchez'in açıklamaları, ülkede en kısa zamanda turizmin yeniden canlanmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Avrupa'da salgının etkili olduğu İtalya'nın turistlere 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacağını duyurması, İspanya'da da turizmin daha önce canlanacağı beklentisi yaratıyordu.

Sosyalist Başbakan Sanchez üzerindeki baskıyı artıran iş dünyası ve muhalefet, hükümeti Euro Bölgesi içindeki dördüncü büyük ekonomi olan İspanya'yı çöküşe sürüklemekle suçluyor.

Başbakan Sanchez ise ulusa sesleniş konuşmasında suçlamaları reddederek, sağlık ile ekonomi arasında herhangi bir "çatışma” olmadığını belirtti. Sanchez, İspanya turizminde iki unsura dikkat edileceğini, bunların da ekolojik süreklilik ve sağlık açısından güven olduğunu vurguladı.