"İspanya ültimatomu reddediyor"

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak, ültimatomu çağrıştıran her türlü yaklaşımı reddettiklerini belirterek, "Ya benimlesiniz ya da bana karşısınız söylemi başka bir döneme ait." dedi.

Borrell, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Borrell, "ABD dahil herhangi bir tarafın ültimatomu çağrıştıran her türlü yaklaşımını reddediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ve İspanya, ABD'nin İran'la olan anlaşmadan çekilmesini eleştirdi. Bu durumun ekonomi ve güvenlik üzerinde olumsuz etkisi var." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğine dair ellerinde bilgi olduğunu söyleyen Borrell, ABD'nin Tahran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı terk etmesi için bir sebep olmadığını belirtti.

"Ya benimlesiniz ya da bana karşısınız söylemi başka bir döneme ait. İspanya böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor." diyen Borrell, ülkesinin ABD ile iyi ilişkilerden yana olduğunu ancak İspanya ve AB'nin ekonomik özgürlüğünün bulunduğunu ve İran'la olan anlaşmayı canlı tutmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Borrell, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini ise "yeni ve büyük bir hata" olarak tanımlayarak, bunun nükleer silahlarla ilgili tartışmaları artıracağını sözlerine ekledi.

