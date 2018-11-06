HABER

"İspanya ültimatomu reddediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell: - (ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları) ABD dahil herhangi bir tarafın ültimatomu çağrıştıran her türlü yaklaşımını reddediyoruz" - "Ya benimlesiniz ya da bana karşısınız söylemi başka bir döneme ait"

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak, ültimatomu çağrıştıran her türlü yaklaşımı reddettiklerini belirterek, "Ya benimlesiniz ya da bana karşısınız söylemi başka bir döneme ait." dedi.

Borrell, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Borrell, "ABD dahil herhangi bir tarafın ültimatomu çağrıştıran her türlü yaklaşımını reddediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ve İspanya, ABD'nin İran'la olan anlaşmadan çekilmesini eleştirdi. Bu durumun ekonomi ve güvenlik üzerinde olumsuz etkisi var." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğine dair ellerinde bilgi olduğunu söyleyen Borrell, ABD'nin Tahran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı terk etmesi için bir sebep olmadığını belirtti.

"Ya benimlesiniz ya da bana karşısınız söylemi başka bir döneme ait. İspanya böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor." diyen Borrell, ülkesinin ABD ile iyi ilişkilerden yana olduğunu ancak İspanya ve AB'nin ekonomik özgürlüğünün bulunduğunu ve İran'la olan anlaşmayı canlı tutmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Borrell, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini ise "yeni ve büyük bir hata" olarak tanımlayarak, bunun nükleer silahlarla ilgili tartışmaları artıracağını sözlerine ekledi.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdıGörevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anmaFenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN İspanya Josep Borrell nükleer anlaşma Sergey Lavrov

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.