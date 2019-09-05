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İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 21:17 | Son Güncelleme

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg: - "(Brexit) Belki de istemeden ipler daha da gerildi çünkü son 48 saatte durum tamamen değişti" - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell: - "(Brexit ile ilgili İngiliz parlamentosunda alınan kararlar) Belki de en iyisi seçim ilan etmek ve İngilizlere sormaktır"

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Madrid'de yaptıkları toplantıda Brexit'i görüştü.

İki ülkenin dışişleri bakanları, görüşmeden önce düzenledikleri ortak basın toplantısında, İngiltere Parlamentosunda yaşanan son gelişmelerle Brexit'in daha karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığını belirtti.

Schallenberg, "Belki de istemeden ipler daha da gerildi çünkü son 48 saatte durum tamamen değişti." değerlendirmesinde bulundu.

"Brexit giderek büyüyen bir fenomen haline geldi." diyen Avusturya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin yollarını ayırma sürecinde bundan sonrasında ne olacağını kimsenin bilmediğini ifade etti.

Schallenberg, "Düzenli bir çıkış için İngiltere'nin ne istediğini söylemesi, bunun parlamentoda kabul edilmesi bekleniyor. Güvenlik, ekonomi ve birçok kişinin işini etkileyecek bir olay hafife alınamaz ve herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Borrell de "Şimdilik bizim bildiğimiz İngilizlerin neyi istemedikleri. Ama İngilizler ne istiyor bilmiyoruz. Belki de en iyisi seçim ilan etmek ve İngilizlere sormaktır." yorumunu yaptı.

İngiliz parlamentosunun Brexit için yeni bir süre istediğini ve "yeni bir anlaşmanın zaman anlamına geldiğini" kaydeden Borrell, "Cebelitarık sorunundan dolayı İspanya'nın endişelerinin daha özel" olduğunu söyledi.

- Brexit süreci

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkararak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Avusturya Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg İspanya İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell

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