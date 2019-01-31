İspanya Venezuela'dan gözaltındaki gazetecileri serbest bırakmasını istedi

MADRİD (AA) - İspanya, Venezuela Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Sebin) tarafından gözaltına alınan EFE haber ajansından 3 gazeteci ve onlara eşlik eden şoförün serbest bırakılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gözaltına alınma olayı kınanarak, Venezuela makamlarından gazetecileri ve şoförü serbest bırakmaları talep edildi.

Açıklamada, Venezuela makamlarına "hukuk devleti, insan hakları ve basın özgürlüğünün merkezini oluşturduğu temel özgürlük ilkelerine saygı duyması" çağrısında bulunuldu.

İspanyol resmi haber ajansı EFE yönetimi de "Haber özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz." açıklaması yaparak, çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

İspanya'daki basın dernekleri ve siyasi liderler de gözaltına alınma olayını kınayarak, gazetecilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

EFE ajansının verdiği haberde, gazetecilerin Caracas'ta bulunduğu otele dün akşam baskın düzenleyen Sebin'den 5 kişilik ekibin, 2'si Kolombiyalı, biri İspanyol 3 gazeteciyi ve şoförü gözaltına aldığı duyurulmuştu.