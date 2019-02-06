HABER

İspanya, Venezuela’nın fonlarını bloke etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 19:46 | Son Güncelleme

İspanyol Senatosu, ülkede Venezuela’ya ait fonların engellenmesi kararı aldı.

İspanyol Senatosu, ülkede Venezuela’ya ait fonların engellenmesi kararı aldı. Bu kararla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya’daki fonları kullanamayacak.

İspanyol Halk Partisi’nin, mutlak bir çoğunluğa sahip olduğu İspanya Senatosu, hükümetten, Venezuela halkı adına, İspanyol bankalarına yatırdığı tüm varlıkları bloke etmesini istedi. Bloke kararının onaylanmasıyla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya’daki fonları kullanamayacak. Senato ayrıca Venezuelalı muhalif Juan Guaido’ya tam destek vererek Guaido tarafından gönderilecek diplomatik temsilcilerin İspanya’daki Venezuela hükümetinin temsilcileri olarak tanındığını onayladı.

Guaido, arabulucu görüşmelerini reddetti
Bu arada Uluslararası Temas Grubu, aralarında AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından desteklenen bir arabuluculuk girişimi için yarın Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bir araya gelecek. Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, “Halkın çektiği acıları uzatan herhangi bir diyaloğu veya temas grubunu reddediyorum” açıklaması yaptı.

BM’den, Uruguay’daki toplantıya destek
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres, yarın Montevideo’da yapılması planlanan Venezuela toplantısına destek verdi. Guterres, krize arabuluculuk edecek çözüm girişimlerini onayladığını söyledi.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Erdoğan: Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyizErdoğan: Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz
İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan adayı Bülbül, adaylıktan istifa ettiİYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan adayı Bülbül, adaylıktan istifa etti

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.