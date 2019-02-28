İspanya, Venezuela'ya olası bir askeri müdahaleye karşı

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ABD'nin Venezuela'ya olası bir askeri müdahalesine karşı olduklarını yineledi.

Borrell, Madrid'de yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri müdahale bir çözüm değil çünkü yabancı bir işgal dünyanın hiçbir yerine istikrar ve demokrasi götürmedi. Napolyon'un İspanya'yı işgalinden felakete dönüşen Irak savaşına kadar hep böyle oldu." dedi.

İspanya'nın Venezuela krizinde Avrupa Birliği (AB) içerisinde "liderlik yaptığını" vurgulayan Borrell, "Venezuela'daki gelişmelere bağlı olarak bu ülkeye karşı çok daha sert yaptırımların alınacağı, bu konuya ilişkin AB'de görüşmelerin devam ettiğini" söyledi.

Borrell ayrıca Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından İspanya'ya atanan Antonio Ecarri'nin "büyükelçi" değil, "diplomatik temsilci" olarak tanınabileceğini ifade etti.

Borrell, geçen hafta yaptığı açıklamada da Venezuela'ya bir askeri müdahale olması halinde bunu kınayacaklarını açıklamıştı.