HABER

İspanya, Venezuela'ya olası bir askeri müdahaleye karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:25 | Son Güncelleme

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell: "Askeri müdahale bir çözüm değil çünkü yabancı bir işgal dünyanın hiçbir yerine istikrar ve demokrasi götürmedi" - İspanya Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkili: "Venezuela, İspanya'nın iç sorunu"

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ABD'nin Venezuela'ya olası bir askeri müdahalesine karşı olduklarını yineledi.

Borrell, Madrid'de yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri müdahale bir çözüm değil çünkü yabancı bir işgal dünyanın hiçbir yerine istikrar ve demokrasi götürmedi. Napolyon'un İspanya'yı işgalinden felakete dönüşen Irak savaşına kadar hep böyle oldu." dedi.

İspanya'nın Venezuela krizinde Avrupa Birliği (AB) içerisinde "liderlik yaptığını" vurgulayan Borrell, "Venezuela'daki gelişmelere bağlı olarak bu ülkeye karşı çok daha sert yaptırımların alınacağı, bu konuya ilişkin AB'de görüşmelerin devam ettiğini" söyledi.

Borrell ayrıca Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından İspanya'ya atanan Antonio Ecarri'nin "büyükelçi" değil, "diplomatik temsilci" olarak tanınabileceğini ifade etti.

Borrell, geçen hafta yaptığı açıklamada da Venezuela'ya bir askeri müdahale olması halinde bunu kınayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Madrid'deki yabancı basın mensuplarına Venezuela krizi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Venezuela, İspanya'nın iç sorunu." açıklamasında bulundu.

İspanya'ya gelen Venezuela vatandaşlarından çok fazla sayıda sığınma başvurusu alındığını belirten yetkili, bu kişileri yasal duruma getirmek için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla "insani amaçlı oturma izni" verilmesi seçeneği üzerinde çalışmalar yapıldığını bildirdi.

AB destekli Venezuela için Uluslararası Diyalog Grubu'nun taraflar arasında arabuluculuk gibi bir misyonunun olmadığının altını çizen yetkili, grubun amacının "uluslararası garanti altında Venezuela'da bir başkanlık seçimi ilanını kolaylaştırmak" olduğunu kaydetti.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Şenocak: 28 Şubat siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçtiŞenocak: 28 Şubat siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçti
Suriye kargo gemisi İstanbul Boğazından geçtiSuriye kargo gemisi İstanbul Boğazından geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell Venezuela krizi

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.