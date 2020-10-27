İspanya'ya kaçan Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez: 'Eşimin bile haberi yoktu'

Madrid'de basın toplantısı düzenleyen Lopez, "Venezuela'dan çıkışımla ilgili detay vermek istemiyorum. Çünkü benim durumunda olup gerektiğinde ülkeden aynı yöntemle çıkmak isteyenlere engel olmak istemiyorum." dedi.

Madrid'e tarifeli uçakla geldiğini ve gelişinin gizli tutulmasının tamamen kendi arzusu olduğunu anlatan Lopez, "Yolculuğum Kolombiya veya başka bir ülke üzerinden olabilir. Bunun bilgisini vermeyeceğim. Venezuela'dan çıkışıma ilgili kimseyle müzakere yapmadım. Bunu kendim planladım. Eşimin bile haberi yoktu. Sadece bana yardım edenler biliyordu." diye konuştu.

Lopez, "diktatör" dediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı verdikleri mücadeleye Juan Guaido'nun başkanlık ettiğini ancak takım çalışması yürüttüklerini vurguladı.

İspanya'da bulunacağı süre zarfında Avrupa, Asya ve Afrika'daki ülkelere seyahat ederek mücadelelerine destek arayacaklarını belirten muhalif lider, "Ben, diktatöre karşı çalışmak için yurt dışına çıktım. Venezuela'da özgürlük, demokrasi, insan hakları ve en önemlisi olan diktatörden kurtulmak için uzlaşma, birlik çok önemli. Bolivya'daki özgür seçimlerin aynısını Venezuela için istiyoruz. Maduro'yu diktatör olarak görmeyen demokrasi görüşünü gözden geçirsin." ifadelerin kullandı.