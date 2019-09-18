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İspanya Yine Seçimlere Gidiyor

18.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

İspanya, Başbakan Pedro Sanchez’in hükümet kuramamasının ardından Kasım’da yine seçime gidiyor

İspanya Yine Seçimlere Gidiyor

İspanya, Başbakan Pedro Sanchez’in hükümet kuramamasının ardından Kasım’da yine seçime gidiyor.

Parlamentoda konuşan Sanchez seçmenlerden lideri olduğu Sosyalist Parti’ye seçimlerde daha büyük bir zafer vermelerini istedi.

Sanchez, seçime gitmeye zorlandıklarını kaydetti ve “umarım seçmenler Sosyalist Parti’ye sizin engelleyemeceğiniz bir çoğunluk verirler” dedi.

Sanchez bu konuşmasını Kral Felipe’yle görüşmesinin ardından yaptı.

Kral, görüşme sonrası hükümet kurma süresinin 23 Eylül’de sona ereceğini hatırlattı ve bu süreye kadar hiçbir partinin parlamentoda çoğunluğu elde edecek bir hükümet kuramayacağına dikkat çekti.

10 Kasım’daki seçimler İspanya’da son 4 yılda yapılacak 4. Seçimler olacak.

Muhalefet partileri ise Sanchez’i en başından bu yana seçimleri istemekle, kendilerine sırtını dönmekle suçluyor.

Anketler Sosyalist Parti’yi yine en fazla oyu alacak parti olarak gösteriyor ancak parti 350 sandalyeli parlamentoda yine çoğunluğu elde edemeyecek gibi görünüyor.

Sosyalist Parti’nin şimdi parlamentoda 123 sandalyesi bulunuyor.

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