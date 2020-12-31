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İspanya’da 10 binden fazla yasadışı yeni yıl partisi ihbarı

31.12.2020 16:43 | Son Güncelleme:
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İspanya’nın değişik şehirlerinde 10 binden fazla yasadışı yeni yıl partisi yapılacağı ihbarları gelince polis alarma geçti.Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde yeni yıl gösterileri iptal edilirken, kalabalık toplanmaları içeren her türlü etkinlik de yasaklanmıştı.

İspanya’nın değişik şehirlerinde 10 binden fazla yasadışı yeni yıl partisi yapılacağı ihbarları gelince polis alarma geçti.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde yeni yıl gösterileri iptal edilirken, kalabalık toplanmaları içeren her türlü etkinlik de yasaklanmıştı. Salgına yönelik alınan önlemler kapsamında yeni yılı sessizce karşılamaya hazırlanan ülkelerden biri olan İspanya’da polis, 10 binden fazla yasadışı yeni yıl partisi yapılacağı ihbarları üzerine harekete geçti. Uluslararası Gece Hayatı Derneği Genel Sekreteri Joaquim Boadas, ülkede barlar ve gece kulüpleri kapalı olmasına rağmen pek çok yasadışı parti düzenleneceğine dair ihbar aldıklarını belirtti. Boadas, yeni yıl partilerinin evler, apartmanların bodrum katları ve sanayi bölgelerindeki atölyeler gibi yerlerde yapılacağına ilişkin duyumlar aldıklarını söyleyerek, küçük çaplı partiler hakkında polise gelen ihbar sayısının ise 30 bin civarında olduğunu belirtti.

Polis, partilerle ilgili bilgilere ulaşabilmek için flört sitelerine üye oluyor
Yasadışı yeni yıl partileriyle ilgili en çok ihbar gelen bölgeler Extramadura ve Katalonya olurken, Barcelona ve Madrid başta olmak üzere pek çok büyük şehirde polis izinleri kaldırıldı. İspanyol polisi, söz konusu partilerin yasadışı olduğunun altını çizerek, “Yasadışı partileri düzenlemeyi veya ona katılmayı düşünen herkesi kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarını düşünmeye davet ediyoruz” dedi. Pek çok çevrimiçi flört sitesinde yasadışı yeni yıl partilerine yönelik paylaşımlar yapıldığını belirten polis, büyük bir gizlilik içinde düzenlenen partilerle ilgili son dakika bilgilerine ulaşabilmek için flört sitelerine üye oluyor.
İspanya’da eğlence sektörü temsilcileri, yılbaşı gecesinde bar ve gece kulüplerinin kapalı olması nedeniyle yaklaşık 500 milyon euroluk kaybın önüne geçilmesi için en azından sabah 03.00’e kadar eğlence mekanlarının açık olmasını talep etmişti. Hükümet, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal uygulaması nedeniyle söz konusu talebe olumsuz cevap vermişti.

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