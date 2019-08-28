İspanya'da 145 bin kilogram domates havada uçuştu

BUNOL (AA) - İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında, bu yıl 74'üncüsü düzenlenen "La Tomatina" festivaline katılan yaklaşık 22 bin kişi, 145 bin kilogram domatesi birbirine fırlatarak eğlendi.

Bunol'daki gençler arasında bir eğlence olarak doğan ancak İspanya'nın turizmine katkı sağlamak için son yıllarda profesyonel etkinliğe dönüştürülen La Tomatina'da bir kez daha domatesler havada uçuştu.

Kasabanın merkezinde toplanan binlerce kişi için 7 kamyonla 145 bin kilogram domates dağıtıldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda turist ve yerli halk, bir saat süren etkinlikte birbirlerine domates atarak eğlendi.

Domates savaşı sonunda baştan aşağı kırmızıya bürünen binlerce kişi, temizlik yapan belediye işçilerinin ve kasaba halkının balkonlarından uzatılan hortumlardan akan suyla üzerlerindeki domates parçalarından arınmaya çalıştı.

- 17 bin giriş bileti turistlere, 5 bin giriş bileti Bunol halkına

Bunol Belediyesi ve festivalin organizatörleri izdihamı önlemek için 2013'ten bu yana katılımı sınırlı tutuyor.