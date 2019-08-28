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İspanya'da 145 bin kilogram domates havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Bunol kasabasında, bu yıl 74'üncüsü yapılan "La Tomatina" festivaline katılan yaklaşık 22 bin kişi, dağıtılan 145 bin kilogram domatesi birbirine attı

BUNOL (AA) - İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında, bu yıl 74'üncüsü düzenlenen "La Tomatina" festivaline katılan yaklaşık 22 bin kişi, 145 bin kilogram domatesi birbirine fırlatarak eğlendi.

Bunol'daki gençler arasında bir eğlence olarak doğan ancak İspanya'nın turizmine katkı sağlamak için son yıllarda profesyonel etkinliğe dönüştürülen La Tomatina'da bir kez daha domatesler havada uçuştu.

Kasabanın merkezinde toplanan binlerce kişi için 7 kamyonla 145 bin kilogram domates dağıtıldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda turist ve yerli halk, bir saat süren etkinlikte birbirlerine domates atarak eğlendi.

Domates savaşı sonunda baştan aşağı kırmızıya bürünen binlerce kişi, temizlik yapan belediye işçilerinin ve kasaba halkının balkonlarından uzatılan hortumlardan akan suyla üzerlerindeki domates parçalarından arınmaya çalıştı.

- 17 bin giriş bileti turistlere, 5 bin giriş bileti Bunol halkına

Bunol Belediyesi ve festivalin organizatörleri izdihamı önlemek için 2013'ten bu yana katılımı sınırlı tutuyor.

Yaklaşık 9 bin nüfuslu Bunol halkı için 5 bin giriş bileti ayıran yetkililer, kalan 17 binlik kontenjanı da La Tomatina için gelen turistlere satıyor.

Güvenlik kontrolünden geçerek domates savaşının yapıldığı sokaklara girenlerin yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmiyor. Ayrıca olası yaralanmalara karşı "domateslerin elle ezildikten sonra atılması" uyarısı yapılıyor.

- Festivalin nasıl başladığı bilinmiyor

Bunol'da her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor.

Rivayetlere göre, kasaba meydanında şarkı söyleyen birine, çevrede bulunan gençlerin domates atması ya da Bunol'da yapılan bir kültürel etkinlik sırasında iki taraf arasında çıkan kavgada birbirlerine domates atılması bu festivalin başlangıcı oldu.

Küçük bir kasabada gençler arasındaki eğlenceden, 2002'de İspanyol Meclisinde alınan kararla "ulusal kültürel değere" dönüşen La Tomatina, ülkenin turizm tanıtımının yanı sıra bölgeye de önemli ekonomik gelir sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bunol domates savaşı İspanya La Tomatina festivali

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