HABER

İspanya'da 20 gün içinde hükümet kurulamazsa erken seçime gidilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

İspanya'da Başbakan ve sosyalist lider Pedro Sanchez 23 Eylül tarihine kadar hükümeti kuramazsa 24 Eylül'de Meclis feshedilerek, 10 Kasım'da erken genel seçime gidilecek - Sanchez'in aşırı sol görüşlü Podemos partisini ikna etmek için sunduğu hükümet programı destek görmezken, son 4 yılda 3 kez genel seçimin olduğu İspanya'da mevcut siyasi ortam yeni bir erken seçimi gösteriyor

MADRİD (AA) - İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından yürütülen hükümet kurma çalışmalarında 23 Eylül'e kadar sonuç alınmazsa İspanyolların 10 Kasım'da bir kez daha sandık başına gitmesi öngörülüyor.

İspanya'da mevcut Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, 25 Temmuz'da Meclisten güvenoyu alamamasının ardından erken seçimi önlemek için yeni bir girişimde bulundu.

Sanchez, hükümet kurma aşamasında tek alternatif olan, aşırı sol görüşlü Podemos partisinin desteğini alabilmek için 370 maddelik yeni bir hükümet programı sundu.

Başbakan Sanchez, PSOE yönetiminin hazırladığı 370 maddelik "İlerici ortak bir program için açık teklif" adlı hükümet programını Madrid'de düzenlenen etkinlikte açıkladı.

Programda, "bankalara vergi getirilmesi, elektrik vergisi alınması ve ev kiralarına üst sınır getirilmesi" gibi Podemos'un taleplerine yer verilmemesi dikkati çekti.

PSOE lideri ayrıca, hükümet kurmak için dışarıdan desteğine ihtiyaç duyduğu ayrıklıkçı Katalan siyasi partilerin bağımsızlık referandumu talebine de kapıyı kapattı.

Sanchez, özerk yönetimlerin mali sistemlerini iyileştirme sözü verse de anayasanın dışında olan bir referanduma izin vermeyeceğini bir kez daha yineledi.

Bu arada PSOE ve Podemos'un hükümet kurmak için görüşmelere 5 Eylül Perşembe günü başlaması öngörülse de iki taraftan şimdiye kadar yapılan açıklamalar bu girişimden de bir sonuç çıkmayacağı şeklinde yorumlandı.

Sanchez'in sunduğu hükümet programını değerlendiren Podemos lideri Pablo İglesias, "şüphe ve güvensizliğe dayanan bir anlaşmanın uygulanabilirliğinin olmadığını" savundu.

Podemos lideri, "gerçek bir koalisyon" olmadıkça yeni programı da kabul etmeyeceklerini söyledi.

İspanya'daki siyasi takvim gereği 23 Eylül'e kadar hükümet kurulamaması halinde Kral 6. Felipe'nin 24 Eylül'de Meclisi feshetmesi ve 10 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi gerekiyor.

Son 4 yılda 3 kez genel seçimin yapıldığı İspanya'da 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gidilmesi halinde bu, aynı yıl içinde iki kez genel seçime gidilmesi açısından ülke tarihinde bir ilk olacak.

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından mevcut Meclis aritmetiğinde ne sağ ne de sol blok hükümeti kuracak çoğunluğa (176 milletvekili) sahip bulunuyor.

Hükümet kurulması için tek alternatif, PSOE ile Podemos'un anlaşması ve ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin "çekimser" oy kullanarak dışarından destek vermesi olarak gösteriliyor.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin sonucunda 350 sandalyeli Meclisteki dağılım şu şekilde olmuştu:

"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1."

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Barış elçisi kadın denizcilere Yunanistan’da coşkulu karşılamaBarış elçisi kadın denizcilere Yunanistan’da coşkulu karşılama
Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptıVali Balcı biçerdöverle hasat yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erken seçim iddiaları hükümet kurma çalışmaları İspanya İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Ünlü tatil cennetinde orman yangını!

İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Kopan bacak, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.