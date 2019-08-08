İspanya’da 5 Fransız turist Norveçli kıza tuzak kurup tecavüz etti

İspanya’nın güneydoğusundaki Benidorm sahiline tatile giden 5 Fransız genci, sosyal medyadan tuzak kurdukları Norveçli genç kıza tecavüz etme suçundan gözaltına alındı.

İspanya’nın Benidorm sahilinde tatil yapan 5 Fransız genci, sosyal medyadan kandırdıkları 20 yaşındaki Norveçli kızı tatil için tuttukları eve getirip toplu tecavüz etmekle suçlanıyor. Gözaltına alınan gençlerin sorgusu devam ediyor. İspanyol otoriteleri ve Fransız jandarmasının ortak çalışması ile yakalanıp tutuklanan gençlerin kimliğinin sosyal medya profilleri sayesinde kolaylıkla tespit edildiği öğrenildi. Yaşları 18 ile 19 arası değişen 5 kişi, toplu tecavüzle suçlanıyor.

Öte yandan, Avrupalıların tatil için yoğun olarak tercih ettiği İspanya’da daha önce 2016’da da yaz tatilinde toplu tecavüz vakası yaşanmış, ülke çapında feminist eylemlere sebebiyet vermişti.

