HABER

İspanya’da 8 Mart coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü İspanya’nın çeşitli yerlerinde yoğun katılımlarla gerçekleşen gösterilerle kutlandı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyanın pek çok farklı köşesinde olduğu gibi İspanya’da da yoğun katılımıyla kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü İspanya’nın çeşitli yerlerinde yoğun katılımlarla gerçekleşen gösterilerle kutlandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyanın pek çok farklı köşesinde olduğu gibi İspanya’da da yoğun katılımıyla kutlandı. İspanya’nın Madrid, Barselona Seville, Valencia, Granada ve Zaragoza şehirlerinde düzenlenen gösterilere katılan kadınlar, kadına karşı olan şiddetin durdurulması ve her alanda cinsiyet eşitliği için yetkililere olan çağrılarını yeniledi. Gösterilere siyasi parti üyeleri ve politikacılar da katıldı.

“Yaşasın Feminist mücadele, geri adım atmak yok”
Barselona’nın Gran Va bölgesinde gerçekleşen gösterilere ise akademisyenler ve öğrencilerin katılımları yoğun bir şekilde gerçekleşti. Öğleden sonra 06.30 sularında gerçekleştirilen yürüyüşte, “Yaşasın Feminist mücadele”, “Geri adım atmak yok” şeklinde sloganlar atıldı.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
İmamoğlu: Yoksulluğun sebebi kadının toplumdaki yeriİmamoğlu: Yoksulluğun sebebi kadının toplumdaki yeri
Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon patladı, çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da korkunç olay! Televizyon patladı...

Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon: 7 gözaltı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı! 'Fıtrat değişir sanma'

Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'

'Ankesörlü telefon' soruşturmasında flaş karar! 39 şüpheli tutuklandı

Dev operasyon! 39 şüpheli tutuklandı

Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.