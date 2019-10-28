İspanya'da anketler, siyasi belirsizliğin devam edeceğini gösteriyor

MADRİD (AA) - İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde yayımlanan anket sonuçları, son 4 yılda 4. kez sandık başına giden ülkedeki siyasi belirsizliğin devam edeceğine işaret ediyor.

"Sigma Dos" adlı araştırma şirketinin yayımladığı 25 Ekim'de yapılan anketin sonucuna göre, 10 Kasım'da yapılacak genel seçimleri 28 Nisan'da olduğu gibi yine Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kazanması öngörülüyor.

Ankette, 350 sandalyeli İspanyol meclisinde PSOE'nin 120 milletvekili çıkartacağı tahmini yapılıyor.

Ancak sosyalistlerin iktidara gelebilmesi için, son seçim sonucunda olduğu gibi, bir kez daha aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ve ayrılıkçı siyasi partilerin desteğine ihtiyacı olacağı görülüyor.

Anket sonuçlarına göre, ülkede merkez sağın lideri olan Halk Partisi (PP) ve ikinci kez genel seçime katılacak aşırı sağ görüşlü Vox partisinin oylarını artırması dikkati çekiyor.

Mevcut durumda, milletvekili sayısını PP'nin 66'dan 97'ye, Vox'un ise 24'ten 41'e çıkarması bekleniyor.

Sağ partilerin oylarının yükselmesinde öncelikli nedenin Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler olduğu vurgulanıyor.