Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

\u0130spanya'n\u0131n Mallorca kentinde apartman b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde dalgalar g\u00f6zlemlendi. \n\u0130spanya'n\u0131n sahil kasabalar\u0131nda ya\u015fam\u0131 felce u\u011fratan ve Gloria F\u0131rt\u0131nas\u0131 olarak adland\u0131r\u0131lan hava durumu vatanda\u015flar i\u00e7in b\u00fcy\u00fck tehlike olu\u015fturuyor.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Pe\u015findeki tecav\u00fczc\u00fcy\u00fc fark edince...K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 zekas\u0131 kurtard\u0131Trump'tan Greta'ya zeytindal\u0131: Seni g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcme sevindimHablemito\u011flu suikast\u0131 kilit \u015f\u00fcphelisine Ukrayna\u2019dan \u00f6zel muamele
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