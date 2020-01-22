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  4. Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgâr dev dalgalara neden oldu.

İspanya'nın Mallorca kentinde apartman büyüklüğünde dalgalar gözlemlendi.

İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamı felce uğratan ve Gloria Fırtınası olarak adlandırılan hava durumu vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya dev dalga

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