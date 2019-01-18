İspanya'da aşırı sağcı parti karşıtı eylem

MADRİD (AA) - İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin Zaragoza kentinde düzenlediği mitinge karşı eylem yapan bir grup ile polis arasında çıkan arbedede bir polisin yaralandığı, beş kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Vox Genel Başkanı Santiago Abascal ve partinin kurucusu Jose Antonio Ortega Lara'nın dün gece Zaragoza'da katıldığı bir mitingi protesto etmek isteyen sol görüşlü grupların eylemi şiddete döndü.

Aragon özerk yönetiminden basına yapılan açıklamada, sosyal medya aracılığıyla gönderilen mesajlarla Vox'un düzenlediği mitingin yapıldığı salonun önünde toplanan bir grubun, kendilerini engellemeye çalışan polise taş ve sopalarla saldırdığı bildirildi.

Polisin karşılık vermesiyle çıkan arbedede bir polisin yaralandığı, eylemcilerden beş kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Olaylar sırasında göstericilerin çevredeki çöp bidonlarını yaktığı, park halindeki bazı araçlara zarar verdiği kaydedildi.

Vox partisine yönelik benzer olaylar geçen haftalarda Barselona kentinde yaşanmıştı.