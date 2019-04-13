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İspanya'da aşırı sağın Bask'taki mitinginde olay çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 21:45 | Son Güncelleme

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin Bask bölgesindeki mitingi ayrılıkçı Bask gruplar tarafından protesto edildi - Çıkan olaylarda ayrılıkçı Bask gruplardan 4 kişi gözaltına alındı

MADRİD (AA) - İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin Bask bölgesinde düzenlediği mitingi protesto eden ayrılıkçı Bask grupların çıkardığı olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

İlk defa genel seçime katılan aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Bilbao kentinde miting düzenledi. Vox lideri Santiago Abascal'ın katıldığı mitingi protesto etmek için toplanan ayrılıkçı Bask gruplar, "Faşistsiniz, teröristsiniz. Bask'tan çıkın." diye bağırdıkları aşırı sağcı partinin sempatizanlarına taş ve şişelerle saldırdı.

Olaylara plastik mermi atarak müdahale eden Bask yerel polisi, ayrılıkçı gruplardan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İspanyol basını, benzer olayların diğer bir Bask kenti olan San Sebastian'daki Vox mitinginde de yaşandığını yazdı.

İslam ve göçmen karşıtı siyaset yapan Vox partisi, iktidara gelmesi halinde Katalonya ve Bask bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmalarını, siyasi sorumlularının da yargılanmalarını vadediyor.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçimde Vox'un 10-15 milletvekili çıkarması bekleniyor.

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