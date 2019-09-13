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İspanya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle İki Havalimanı Kapandı

13.09.2019 13:20 | Son Güncelleme

Aşırı yağışlar İspanya’yı vurmaya devam ediyor. Yağışların ikinci gününde 3 kişi hayatını kaybederken 2 havalimanı da uçuşlara kapatıldı. Ülkede onlarca yol ve tren istasyonları da ulaşıma kapalı durumda

İspanya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle İki Havalimanı Kapandı

Aşırı yağışlar İspanya’yı vurmaya devam ediyor. Yağışların ikinci gününde 3 kişi hayatını kaybederken 2 havalimanı da uçuşlara kapatıldı. Ülkede onlarca yol ve tren istasyonları da ulaşıma kapalı durumda.

Özellikle Valencia ve Murcia’daki aşırı yağışlar yüzlerce kişiyi evlerini terk etmek zorunda bırakırken çok sayıda araç da sel suyuna kapıldı.

Almeria ve Murcia havalimanları aşırı yağış nedeniyle kapanırken Alicante havalimanında da Alicante havalimanında beklemek zorunda kaldıkları ifade ediliyor.

Alicante Havalimanı’nda saatlerce beklemek zorunda kalan yolcuların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladıkları belirtiliyor.

Bir tünelde araçları suya kapılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer yağmurun şiddetini azaltacağına dair veriler olsa da sel tehlikesinin devam etmesi nedeniyle vatandaşları uyarıyorlar. Özellikle araçlarla yola çıkılmaması ve insanların evlerinden çıkmamaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

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