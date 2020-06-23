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  4. İspanya'da bir resme yapılan restorasyon yine fiyaskoyla sonuçlandı

İspanya'da bir resme yapılan restorasyon yine fiyaskoyla sonuçlandı

23.06.2020 19:40 | Son Güncelleme

İspanya'da bir özel sanat kolleksiyoneri, Barok ressam Bartolome Estaban Murillo'nun eseri üzerinde yapılan ve fiyaskoyla sonuçlanan restorasyon yüzünden şaşkınlığa uğradı.

İspanya'da bir resme yapılan restorasyon yine fiyaskoyla sonuçlandı

İspanya'da bir özel sanat kolleksiyoneri, Barok döneminin önemli ressamlarından Bartolome Estaban Murillo'nun eseri üzerinde yapılan ve fiyaskoyla sonuçlanan restorasyon yüzünden şaşkınlığa uğradı.

İspanyol yayın kurumu Europa Press'e göre Valencia'da yaşayan kolleksiyoner, bir mobilya restorasyoncusuna 1200 euro ödedi.

Ancak resmi restore etmek için yapılan iki girişim sonucu, "Immaculate Conception- Lekesiz Doğum" adlı resim, tanınmaz hale geldi.

Olay, İspanya'da daha önce de fiyaskoyla sonuçlanan resim restorasyonlarıyla kıyaslanıyor.

2012'de, Zaragoza kenti yakınındaki bir kilisede yaşlı bir kilise cemaati üyesi, İsa Peygamber'e ait bir duvar resmini restore etmeye çalışmış, ancak ortaya çıkan sonuç dünya çapında alay konusu olmuş ve eleştirilmişti.

Geçen yıl da Navarre yakınlarındaki 16. Yüzyıla ait, bir Aziz George heykeline yapılan restorasyon tartışma yaratmıştı.

İspanya'da bu alanda gerekli deneyimleri ve kabiliyetleri olmayanların sanat eserlerini restorne etmesini engelleyen bir yasa yok.

İspanya Profesyonel Restoratörler Birliği, yasal düzenleme olmamasını eleştirdi ve son restarasyonu bir "vandallık" diye tanımladı.

İspanya'da bir resme yapılan restorasyon yine fiyaskoyla sonuçlandı

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