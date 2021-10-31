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İspanya'da boğa koşusunda bir adam hayatını kaybetti

31.10.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ispanya'nın Onda kentinde yapılan boğa koşusunda 55 yaşında bir adam, aldığı boynuz darbeleri nedeniyle öldü.

İspanya'da boğa koşusunda bir adam hayatını kaybetti

Ispanya'nın Onda kentinde yapılan boğa koşusunda 55 yaşında bir adam, aldığı boynuz darbeleri nedeniyle öldü.

Fira de Onda festivalinde yaşanan olayda, adamın boğa tarafından tekrar tekrar saldırıya uğradığı bildiriliyor.

İsmi henüz açıklanmaya kişi, başına darbe aldı ve baldır kısmındaki atardamarı patladı.

Yakında bulunan Villareal'deki hastaneye kaldırılan adam, kurtarılamadı.

Onda kent meclisi, ölümlü olay sonrası, festivalin boğa koşusu içeren etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

Ülkede Covid önlemleri nedeniyle ara verilen boğa koşusu festivallerinin tamamen kaldırılması tartışılıyor.

Sınırlamaların kaldırılması sonrası az sayıda bu tip festival yeniden düzenlendi.

Üç ülkede yapılıyor

İspanyol kültüründe tarihi eskiye uzanan boğa koşuları, komşu Fransa ve Portekiz'de de düzenleniyor.

Bu etkinlikte kent sokaklarına tek bir yolda ilerleyecek şekilde salınan boğalar, koşucuları yaralayabiliyor.

1910 yılından bu yana toplam 16 koşucu yalnızca San Fermín festivalinde hayatını kaybetti.

Yazar Ernest Hemingway'in 1926'da yayımlanan 'Güneş de Doğar' adlı romanı ile ünlenen festival nedeniyle, kente her yıl binlerce turist geliyor.

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