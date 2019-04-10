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İspanya'da çalınan motoryat Muğla'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 22:32 | Son Güncelleme

Mallorca Adası'ndan çalınan Malta Limanı'na kayıtlı lüks motoryat, Muğla'daki Güllük Körfezi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince yakalandı - Motoryattaki 3 Türk, 1 Rus gözaltına alındı

İspanya'nın Mallorca Adası'ndan çalınarak ismi değiştirilen lüks motoryat, sahil güvenlik ekiplerince Muğla'da yakalandı.

Malta Limanı'na kayıtlı bir motoryatın çalındığı ve ismini değiştirilerek Marmaris Limanı'na giriş yapabileceği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığa bağlı ekipler harekete geçti.

Ekipler, Milas ilçesi Güllük Körfezi açıklarında durumundan şüphelenilen bir yatı incelemeye aldı. İnterpol ile koordineli yapılan inceleme sonunda, yatın çalındığı bildirilen motoryat olduğu belirlendi.

Motoryattaki 3 Türk ve 1 Rus'un gözaltına alındığı bildirildi.

Lüks yatın Alman sahibine teslim edilmesi için idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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çalıntı yat Motoryat Muğla Sahil Güvenlik

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