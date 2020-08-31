HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya’da çıkan orman yangını hızla yayılıyor

İspanya’da çıkan orman yangını hızla yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

İspanya’ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor.

İspanya’ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor. Alevler 10 bin hektarlık alanı küle çevirirken, en az 3 bin 100 kişi de evlerinden tahliye edildi.
İspanya’nın güneyinde yer alan Endülüs Özerk Bölgesinde Almonaster la Real kasabası yakınlarındaki dağlarda Perşembe günü çıkan yangın söndürülemiyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hızla yayılmaya devam eden alevlerin şu ana kadar 10 bin hektarlık alanı küle çevirdiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarında 500’den fazla itfaiye eri ile acil durum görevlisi, 16 helikopter, 8 uçak görev alırken şiddetli rüzgarların çalışmaları olumsuz etkilediği belirtildi. Hızla yayılan alevler nedeniyle en az 3 bin 100 kişi de evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin engebeli arazi nedeniyle yangından etkilenen bazı bölgelere de ulaşılamadığı aktarıldı. Endülüs İtfaiyesi’nden Juan Sanchez yaptığı açıklamada, "Orman yangının ne zaman kontrol altına alınacağını söylemek çok zor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradıBarış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı!Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı!
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
Narkotik köpeği koku almasın diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşler
Köpek valizdekileri bulmasın diye bakın ne yapmışlar
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'
Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'
Türkiye'den Rusya'ya kritik Libya ve Suriye ziyareti
Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.