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İspanya’da Corona Hastalarına Sahilde Temiz Hava Molası

05.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

Corona virüsü vakasının yarım milyona ulaştığı İspanya’da doktorlar hastaları temiz hava almaları için sahile çıkarıyor. Doktorlar travmatik bir yoğun bakım süreci geçiren hastalara kısa süreli bir sahil gezisinin iyi gelip gelmediğini gözlemliyor

İspanya’da Corona Hastalarına Sahilde Temiz Hava Molası

Corona virüsü vakasının yarım milyona ulaştığı İspanya’da doktorlar hastaları temiz hava almaları için sahile çıkarıyor. Doktorlar travmatik bir yoğun bakım süreci geçiren Corona hastalarına kısa süreli bir sahil gezisinin iyi gelip gelmediğini gözlemliyor.

İki ay boyunca Hospital del Mar’da (Deniz Hastanesi) yoğun bakımda tedavi gören Francisco Espana onlardan biri. Espana sahilde hasta yatağında gözlerini kapatıp temiz hava alırken, başında bir doktor ve üç hemşire de onun değerlerini sürekli kontrol ediyor.

60 yaşındaki Espana'nın, sahilde temiz hava aldıktan sonra, yoğun bakımda yatarken kaçırdığı futbol dünyasındaki son gelişmeleri de öğrenme fırsatı da oluyor. Real Madrid’in İspanya Ligi’ni kazanması, Barcelona’nın 8-2 mağlup olarak yaşadığı hezimet, yıldız Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin kulüpteki geleceği...

Espana, sahilden yoğun bakım servisine dönmeden önce “Bakalım hastane kafeteryasında bira içmeme izin verecekler mi?” diye espiriyle karışık soruyor.

Hastanede yoğun bakımların “insanileştirilmesini” amaçlayan bu uygulama aslında İspanya’da Corona virüsü salgınından önce başlamış. Ancak Corona salgını döneminde uygulanan sıkı tecrit kuralları yoğun bakım hastalarını hastanenin diğer birimlerindeki görevlilerle entegre çabalarını sekteye uğratmış.

Hastanede çalışan doktor Judith Marin, “Bir anda hasta yakınlarını sevdiklerinden uzak tutma alışkanlığına döndük. Kötü haberi telefonda vermek çok zor” diyor.

Doktorlar, sahilde geçirilen 10 dakikanın hastanın genel durumunu olumlu etkilediğini belirtiyor. Amaç deniz kenarına yapılan bu kısa ziyaretlerin Corona hastalarının orta ve uzun vadede iyileşme süreçlerine yardımcı olup olmadığını görmek.

Doktorlar iyileşme sürecinin ilk aşamalarında hastaların duygusal durumunun da gözetilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

İspanya üç ay devam eden sıkı karantina kurallarının ardından enfeksiyon eğrisini düşüşe geçirmeyi başardı. Ancak ülke yeni dalga vaka sayısının en fazla olduğu Avrupa ülkesi. İspanya'da Corona vakalarının sayısı 500 bine yakın. Ülkede bugüne kadar Corona virüsü salgını yüzünden en az 29 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

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