İspanya’da Corona Hastalarına Sahilde Temiz Hava Molası

Corona virüsü vakasının yarım milyona ulaştığı İspanya’da doktorlar hastaları temiz hava almaları için sahile çıkarıyor. Doktorlar travmatik bir yoğun bakım süreci geçiren Corona hastalarına kısa süreli bir sahil gezisinin iyi gelip gelmediğini gözlemliyor.

İki ay boyunca Hospital del Mar’da (Deniz Hastanesi) yoğun bakımda tedavi gören Francisco Espana onlardan biri. Espana sahilde hasta yatağında gözlerini kapatıp temiz hava alırken, başında bir doktor ve üç hemşire de onun değerlerini sürekli kontrol ediyor.

60 yaşındaki Espana'nın, sahilde temiz hava aldıktan sonra, yoğun bakımda yatarken kaçırdığı futbol dünyasındaki son gelişmeleri de öğrenme fırsatı da oluyor. Real Madrid’in İspanya Ligi’ni kazanması, Barcelona’nın 8-2 mağlup olarak yaşadığı hezimet, yıldız Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin kulüpteki geleceği...

Espana, sahilden yoğun bakım servisine dönmeden önce “Bakalım hastane kafeteryasında bira içmeme izin verecekler mi?” diye espiriyle karışık soruyor.

Hastanede yoğun bakımların “insanileştirilmesini” amaçlayan bu uygulama aslında İspanya’da Corona virüsü salgınından önce başlamış. Ancak Corona salgını döneminde uygulanan sıkı tecrit kuralları yoğun bakım hastalarını hastanenin diğer birimlerindeki görevlilerle entegre çabalarını sekteye uğratmış.