İspanya’da Covid-19 protestoları şiddet olaylarına dönüştü

İspanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere tepki gösteren halk, sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Madrid, Barcelona ve Logrona başta olmak üzere farklı illerde protesto gösterileri düzenledi. Polisin müdahale ettiği göstericiler, dükkanları yağmalayıp polise taşla saldırdı.

Avrupa’da Covid-19 salgınının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı. Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının geçtiğimiz günlerde 9 Mayıs 2021’e kadar uzatıldığı İspanya’da alınan tedbirlere tepki gösteren protestocular hafta başından bu yana sokaklarda gösteri yapıyor. Eylemler sokağa çıkma yasağına rağmen gece saatlerinde yine devam etti. Başkent Madrid’in ana caddesi Gran Via’yı trafiğe kapatmaya çalışan ve çöp konteynerlerini ateşe veren protestoculara çevik kuvvet polisi müdahalede bulundu. Barselona’da ise protestocular çıkan olaylarda polise taşlarla saldırdı. Logrono’da da polise taşlarla saldıran yaklaşık 150 kişi, konteynırları ateşe verip, bazı dükkanları yağmaladı.

Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Tüm ülkeleri harap eden salgını ancak sorumluluk, birlik ve fedakarlık sayesinde yenebiliriz. Azınlık grupların şiddet içeren ve mantıksız davranışları hoş görülemez" diyerek ülke genelindeki olaylara tepki gösterdi.

İspanya’da 25 Ekim’de OHAL kararının 9 Mayıs 2021’e kadar uzatılmasına karar verilmişti. OHAL kapsamında ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasak.

