HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya’da Covid-19 protestoları şiddet olaylarına dönüştü

İspanya’da Covid-19 protestoları şiddet olaylarına dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 10:44 | Son Güncelleme

İspanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere tepki gösteren halk, sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Madrid, Barcelona ve Logrona başta olmak üzere farklı illerde protesto gösterileri düzenledi.

İspanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere tepki gösteren halk, sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Madrid, Barcelona ve Logrona başta olmak üzere farklı illerde protesto gösterileri düzenledi. Polisin müdahale ettiği göstericiler, dükkanları yağmalayıp polise taşla saldırdı.
Avrupa’da Covid-19 salgınının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı. Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının geçtiğimiz günlerde 9 Mayıs 2021’e kadar uzatıldığı İspanya’da alınan tedbirlere tepki gösteren protestocular hafta başından bu yana sokaklarda gösteri yapıyor. Eylemler sokağa çıkma yasağına rağmen gece saatlerinde yine devam etti. Başkent Madrid’in ana caddesi Gran Via’yı trafiğe kapatmaya çalışan ve çöp konteynerlerini ateşe veren protestoculara çevik kuvvet polisi müdahalede bulundu. Barselona’da ise protestocular çıkan olaylarda polise taşlarla saldırdı. Logrono’da da polise taşlarla saldıran yaklaşık 150 kişi, konteynırları ateşe verip, bazı dükkanları yağmaladı.
Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Tüm ülkeleri harap eden salgını ancak sorumluluk, birlik ve fedakarlık sayesinde yenebiliriz. Azınlık grupların şiddet içeren ve mantıksız davranışları hoş görülemez" diyerek ülke genelindeki olaylara tepki gösterdi.
İspanya’da 25 Ekim’de OHAL kararının 9 Mayıs 2021’e kadar uzatılmasına karar verilmişti. OHAL kapsamında ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Doğanlar apartmanından acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldıDoğanlar apartmanından acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
İzmir depremi hakkında skandal paylaşımlarla ilgili yeni gelişme
İzmir depremi hakkında skandal paylaşımlarla ilgili yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
Türkiye'den yeni Navtex kararı
Türkiye'den yeni Navtex kararı
Doğanlar apartmanından acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı
Doğanlar apartmanından acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı
Son depremler! Kuşadası'nda deprem oldu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
İzmir'deki deprem, büyük Marmara depremini etkiler mi? Uzmanından dikkat çeken açıklamalar
İzmir'deki deprem, büyük Marmara depremini etkiler mi? Uzmanından dikkat çeken açıklamalar
Başakşehir’de feci kaza! Fren yerine gaz bastı, markete daldı
Başakşehir’de feci kaza! Fren yerine gaz bastı, markete daldı
Antalya'da korkunç olay! Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu
Korkunç olay! Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.