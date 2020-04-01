İspanya'da defnedilen Türk gencin ailesi yardım istiyor

Kazanın üzerinden 10 gün geçtikten sonra İspanyol makamlarından haber alabildiklerini söyleyen Uğur Tokaker, “İspanyol makamları benden alınan DNA örneğinin kardeşimin teşhisi için yeterli olmadığını, anneme de test yapılması gerektiğini anlattılar. Bunun üzerine annemi de alarak İspanya'ya gittim. Yeniden DNA örneği verdikten sonra Almanya'ya döndük ve beklemeye devam ettik” diye konuştu.

Ancak kaza sırasında yanan araçtan çıkarılan ceset tanınmayacak haldeydi. Cesedin teşhisi için Uğur Tokaker'den DNA örnekleri alındı. Aileye cesedin test sonucunda teslim edileceği söylendi. Uğur Tokaker ve kuzenleri Almanya'ya dönerek, test sonucunu beklemeye başladı.

Ailesi yetkililerden mezarın nakli için destek bekliyor.Almanya'nın Mönchengladbach kentinde yaşayan 24 yaşındaki Aziz Can Tokaker İspanya'da yaşayan bir arkadaşının daveti üzerine 27 Şubat'ta Barcelona'ya gitti. Tokarer'in ziyaretine gittiği arkadaşı iki gün sonra Türk gencinin Almanya'daki ağabeyi Uğur Tokaker'i arayarak, kardeşinin trafik kazasında öldüğünü söyledi. Bunun üzerine Uğur Tokarer, iki kuzeniyle birlikte İspanya'ya giderek, kardeşinin cenazesini teslim almak istedi.

Sınırlar kapatılınca ceset İspanya'da gömüldü

Aradan bir hafta geçtikten sonra anne Nurten Tokaker'den alınan DNA örneği ile cesedin kesin teşhisinin yapılabildiğini aktaran Uğur Tokaker DW Türkçe'ye şunları söyledi:

"Kardeşim Türk vatandaşı olduğu için Türk makamlarıyla temasa geçtik. Barcelona'daki Türk konsolosluğu bizimle yakından ilgilendi. Kardeşimi Almanya'da defnetmek üzere işlemleri başlattık. Ancak o sırada koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da güvenlik önlemleri artırıldı. Sağlık Bakanlığı cesedi bize veremeyecekerini, nakil için durumun uygun olmadığını açıkladı. Tüm çabalarımız sonuçsuz kaldı. Ardından sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu. Ülkede salgın nedeniyle çok fazla ölüm olunca hükümet morgların boşaltılması talimatını verdi. Ve kardeşimin cenazesi orada bir mezara defnedildi. Sınırlar kapalı olduğu için biz gidemedik. Defin sırasında sadece Türk konsolosluğundan yetkililer oradaydı.”

Kardeşinin Lloret de Mar’daki mezarının İspanya'dan Almanya ya da Türkiye'ye nakledilmesini isteyen Uğur Tokaker, “Hiç beklemediğimiz anda kardeşimin acı haberi ile yıkıldık. Ondan sonra yaşadıklarımız acımızı daha da arttırdı. Tek istediğimiz kardeşimin mezarının Almanya'ya, yaşadığımız kentteki mezarlığa nakledilmesi. Bu olmuyorsa, aile büyüklerimizin yattığı Adana'daki mezarlığa gömülmesi. Türk ve Alman yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz” dedi.

Gencin ailesi, cenazenin Almanya'ya nakli için internette dilekçe kampanyası başlattı.

Tuncay Yıldırım

© Deutsche Welle Türkçe

