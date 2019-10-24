İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi

İspanya’da 1936 ila 1939 yılları arasında devam eden iç savaş sırasında 150 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olan diktatör Franco’nun kemikleri anıt mezardan alınarak, halk mezarlığına nakledildi. İspanya Hükümet Başkanı, bu durumu demokrasisinin zaferi olarak duyurdu.

İspanya hükümeti, en az 150 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan diktatör Francisco Franco’nun anıt mezarını Düşmüşler Vadisi Bazilikası’ndan çıkardı. Franco’nun 1975’te öldüğü günden bu yana tutulduğu anıt mezardaki kemikleri, ‘Tarihsel Bellek Yasası’ kapsamında Mingorrubio-El Pardo halk mezarlığındaki karısı Carmen Polo’nun mezarının yanına taşındı. Franco’nun cenazesinin anıt mezardan alınıp hak mezarlığına gömülmesini “zafer” olarak betimleyen İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, “Bu zaferi kendimizin değil, İspanyol demokrasisinin bir zaferi olarak hatırlayacağız” açıklamasını yaptı.

Franco’nun akrabaları bu sabah nakil için Düşmüş Vadisi Bazilikası’na gitti. Franco’nun tüm torunlarının yanı sıra bazı akrabalarının katıldığı nakil işlemi canlı yayınlandı. Tabutu taşıyan akrabaların “Çok yaşa Franco” sloganları dikkat çekti. Nakil işlemlerine Adalet Bakanı Dolores Delgado ve bir de noter eşlik etti.

Franco’nun kemikleri yeni mezarına helikopterle nakledildi

Franco’nun anıt mezardan çıkarılması, 2017’de Tarihsel Bellek Yasası kapsamında Kongre çoğunluğu tarafından kabul edildi. Düşmüşler Vadisi’nde, çoğu 1936 ila 1939 yılları arasında süren iç savaş döneminde hayatını kaybeden yaklaşık 34 bin asker gömülü. İspanya, Kamboçya’dan sonra dünyanın en fazla kimliği belirsiz mezara sahip ülkesi olarak biliniyor.

