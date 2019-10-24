HABER

İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

İspanya’da 1936 ila 1939 yılları arasında devam eden iç savaş sırasında 150 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olan diktatör Franco’nun kemikleri anıt mezardan alınarak, halk mezarlığına nakledildi.

İspanya’da 1936 ila 1939 yılları arasında devam eden iç savaş sırasında 150 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olan diktatör Franco’nun kemikleri anıt mezardan alınarak, halk mezarlığına nakledildi. İspanya Hükümet Başkanı, bu durumu demokrasisinin zaferi olarak duyurdu.
İspanya hükümeti, en az 150 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan diktatör Francisco Franco’nun anıt mezarını Düşmüşler Vadisi Bazilikası’ndan çıkardı. Franco’nun 1975’te öldüğü günden bu yana tutulduğu anıt mezardaki kemikleri, ‘Tarihsel Bellek Yasası’ kapsamında Mingorrubio-El Pardo halk mezarlığındaki karısı Carmen Polo’nun mezarının yanına taşındı. Franco’nun cenazesinin anıt mezardan alınıp hak mezarlığına gömülmesini “zafer” olarak betimleyen İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, “Bu zaferi kendimizin değil, İspanyol demokrasisinin bir zaferi olarak hatırlayacağız” açıklamasını yaptı.
Franco’nun akrabaları bu sabah nakil için Düşmüş Vadisi Bazilikası’na gitti. Franco’nun tüm torunlarının yanı sıra bazı akrabalarının katıldığı nakil işlemi canlı yayınlandı. Tabutu taşıyan akrabaların “Çok yaşa Franco” sloganları dikkat çekti. Nakil işlemlerine Adalet Bakanı Dolores Delgado ve bir de noter eşlik etti.

Franco’nun kemikleri yeni mezarına helikopterle nakledildi
Franco’nun anıt mezardan çıkarılması, 2017’de Tarihsel Bellek Yasası kapsamında Kongre çoğunluğu tarafından kabul edildi. Düşmüşler Vadisi’nde, çoğu 1936 ila 1939 yılları arasında süren iç savaş döneminde hayatını kaybeden yaklaşık 34 bin asker gömülü. İspanya, Kamboçya’dan sonra dünyanın en fazla kimliği belirsiz mezara sahip ülkesi olarak biliniyor.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hayrettin Çetin, Moskova belediye başkan yardımcısı Maksim Liksutov ve beraberindeki heyeti ağırladıAnkara Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hayrettin Çetin, Moskova belediye başkan yardımcısı Maksim Liksutov ve beraberindeki heyeti ağırladı
Tel Abyad’da hayat normale dönüyorTel Abyad’da hayat normale dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Terör örgütü YPG/PKK kiliseyi üsse çevirmiş!

Saldırıları buradan yapmışlar!

Maltepe'de fatura ödemeye giden vatandaşlara dolandırıcılık şoku

Fatura ödemeye giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.