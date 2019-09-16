İspanya'da dinler ve kültürler arası diyalog buluşması

Avrupa Birliğinin bir gereklilik olduğunu ve bunun şüphe götüremeyeceğini dile getiren Borrell, "AB, Newton'un yer çekimi yasası gibidir. Herhangi biri bunun çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir. Var olduğunu bilmek için sadece kendini pencereden atmak yeterlidir." diye konuştu.

Borrell, "Yeni bir soğuk savaşın şafağında, hala Ukrayna'ya sıçrayan kıvılcımlar olsa da Batı Avrupa'yı Sovyetler Birliğinden eskiden ayıran sınır Pasifik'in merkezine doğru kaydırıldı." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, yaptığı konuşmada, yeni bir soğuk savaş dönemine girmeden önce AB'nin üzerine düşen rolü oynaması gerektiğini belirterek, "AB, istikrarsızlığa karşı en iyi karşı ağırlıktır." görüşünü savundu.

Roma merkezli Sant Egidio Toplumu örgütü tarafından organize edilen "Sınırı olmayan barış" temalı 33. Uluslararası Buluşma kapsamında gün içerisinde farklı toplantılar düzenlendi.

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden ve farklı dinlerden 300'den fazla temsilcinin katıldığı, dinler ve kültürler arası diyalog buluşmasında küresel krizler ile düzensiz göçmenler sorunu öne çıktı.

- "Dünya hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor"

Diğer panelde konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Şafak Pavey de Suriye'de yaşanan insanlık dramına ve savaştan kaçan Suriyeli sığınmacıların durumuna değindi.

"Barış, güvenlik ve insan haklarına daha fazla yatırım yapmalıyız." çağrısında bulunan Pavey, mültecileri kabul eden ülkelerin kendilerini güvende hissetmelerinin garanti edilmesi gerektiğini söyledi.

Çözümü, "herkes için özgürlük ve insan hakları" olarak vurgulayan Pavey, göçün olduğu ülkelerde fırsat eşitliğinin sağlanmasının, sağlıklı gıda ve yerel çiftçilerin desteklenerek tarımın güçlendirilmesinin öncelikli olarak planlanması gerektiğini kaydetti.

Pavey ayrıca, "Dünya hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Teknoloji, sınırları her geçen gün daha da yakınlaştırıyor." diyerek, teknoloji sayesinde sorunlara daha etkin ve hızlı çözüm bulunabileceğine işaret etti.

- "Farklı etniklerin, dinlerin bir müzesi"

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da katıldığı "Akdeniz: Birlikte yaşamak olası" başlıklı panelde, "Akdeniz'de birlikte yaşamak mı? Evet, binlerce kez evet. Çünkü evet demekten başka bir şey yapılamaz." ifadelerini kullandı.