HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya'da doğum sonrası yanlış aileye verilen bebek, 19 yıl sonra dava açtı

İspanya'da doğum sonrası yanlış aileye verilen bebek, 19 yıl sonra dava açtı

08.09.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın kuzeyindeki bir hastanede 19 yıl önce doğduktan sonra yanlış aileye verildiği ortaya çıkan bir kadın, 3 milyon euroluk tazminat talebiyle dava açtı.

İspanya'da doğum sonrası yanlış aileye verilen bebek, 19 yıl sonra dava açtı

İspanya'nın kuzeyindeki bir hastanede 19 yıl önce doğduktan sonra yanlış aileye verildiği ortaya çıkan bir kadın, 3 milyon euroluk tazminat talebiyle dava açtı.

Yerel basına göre Bilbao'nun güneyindeki Logrono hastanesindeki doğumun ardından kuvöze koyulan iki bebek karıştırıldı ve bebekler yanlış ailelere teslim edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yerel hükümet bunun bir insan hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Salı günü bir basın açıklaması yapan La Rioja Bölgesel Hükümeti Sağlık Bakanı Sara Alba, hatayı yapan kişinin tespit edilemediğini söyledi.

Alba o tarihten bugüne kadar bebek doğum prosedürlerinin geliştirildiğini ve günümüzde böyle bir hatanın imkansız olduğunu açıkladı.

Alba, hükümetinin yasal sürece saygı göstereceğini ve ailelere destek vereceğini belirtti.

Haberi ilk olarak duyuran La Rioja gazetesi, yerel hükümetin 215 bin euroluk tazminat önerdiğini fakat 19 yaşındaki kadının 3 milyon euro talep ettiğini yazdı.

El Pais gazetesi, karıştırılan diğer bebeğin de durumdan haberdar edildiğini fakat o kadının şikayetçi olmadığını aktardı.

Adı açıklanmayan şikayetçi, büyük annesi olduğunu sandığı kişi tarafından yetiştirilmişti.

Babasına yapılan DNA testiyle ortaya çıktı

Olay büyük annenin, 16 yaşındayken babasının çocuğa iyi bakmadığı gerekçesiyle açtığı davada mahkemenin babadan DNA testi istemesiyle ortaya çıktı.

2017'de yapılan DNA testinde kızın babasıyla genetik bir bağı olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan bir diğer DNA testi annesiyle de bir bağı olmadığını ortaya koyunca o dönem 16 yaşında olan genç, avukatları aracılığıyla sağlık yetkililerinin konuyu araştırmasını sağladı.

Araştırmanın sonucunda hastanede karıştırılma ihtimali olan yalnızca bir bebek olduğu bulundu.

19 yaşındaki kadın, biyolojik ailesini öğrenebilmek için DNA testinin sonucunu bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllıkKahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllık
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Paris'te 10 milyon euroluk mücevher çalındıParis'te 10 milyon euroluk mücevher çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler

Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

7 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

7 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

Ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.