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İspanya’da domates savaşı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

İspanya’da her yıl düzenlenen domates festivali “La Tomatina” bu yıl da coşkuyla kutlandı.

İspanya’da her yıl düzenlenen domates festivali “La Tomatina” bu yıl da coşkuyla kutlandı. Domates savaşının yaşandığı Bunyol kasabasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
İspanya’nın Valencia şehri yakınlarındaki Bunyol kasabasında düzenlenen “La Tomatina” domates festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. Ağustos ayının son Çarşambası on binlerce turistin akın ettiği kasabada düzenlenen festivalde her yıl tonlarca domates kullanılıyor.
Binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde kasabanın meydanında toplanmaya başladı. Farklı ülkelerden de katılımcıların olduğu festival, festivalin simgesi olarak kabul edilen meydana su sıkılmasıyla başladı. Yük kamyonlarına daha önce yüklenen domatesler, heyecanlı ve meraklı kalabalığa tek tek atıldı. Deyim yerindeyse domates savaşının yaşandığı kasabada festivalin gerçekleştirdiği meydan ve sokaklar kırmızıya büründü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı bir saat süren festival sonunda ise kalabalığa su sıkılıyor.

“Bunol’da La Tomatina’ya hayır”
Ezilen yüzbinlerce kilo domatesin kırmızıya boyadığı sokakların aldığı hal nedeniyle festivale Gazpaçyo Festivali diyenler de bulunsa da herkes festival konusunda hem fikir değil. Özellikle Avrupalı turistlerin yoğun katılımına sahne olan festival her yıl tepki çekiyor. İspanya’nın mali sorunlarına ve dünyanın çok sayıda bölgesinde yaşanan açlığa dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları festivali müsriflikle ve bencillikle eleştiriyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı “Bunlar ailelerin yaz aylarında taze şekilde ve yılın geri kalanında konserve olarak tüketecekleri çok iyi olgunlaşmış domatesler. Yemek fırlatmak uygunsuzdur. Bunyol’da La Tomatina’ya hayır” paylaşımı yaptıktan sonra bir başka kullanıcı da “Kesinlikle katılıyorum. Sorumsuzluk, çılgınlık ve saygısızlık olan La Tomatina’ya da yemek fırlatılan diğer etkinliklere de hayır“ yanıtını paylaştı.
Çaldıkları domatesleri birbirlerine fırlatarak eğlenen bir grup gencin oyunu olarak 1945 yılında başlayan La Tomatina, 3 çeyrek asırdır her yıl artan katılımla devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl 22 bin kişinin katıldığı festivalde 1 saatte toplam 145 ton domates kullanılmıştı.

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da domates savaşı başladı
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