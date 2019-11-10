İspanya'da dört yılda dördüncü seçim

İspanya'da 37 milyon seçmen son dört yılda dördüncü kez sandığa gidiyor. Ülkede son genel seçimler geçen nisanda yapılmış, seçime katılım oranı yüzde 72 olmuştu. 10 Kasım erken genel seçimlerine katılım oranının, nisan seçimlerinin altında kalması bekleniyor. Seçimlere mektupla katılım oranında da büyük artış olduğu belirtiliyor.

Anketlere göre, yapılacak erken genel seçimler de siyasi istikrarın sağlamasına yetmeyecek. İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Başbakan Pedro Sanchez'in yine seçimlerden galip çıkması bekleniyor. Ancak çıkacak seçim sonuçlarıyla istikrarlı bir hükümet kurulması mümkün gözükmüyor. Anketlere göre Madrid'deki parlamentoda ne sağ ne de sol kanadın 350 sandalyeden 176'sını kazanarak çoğunluğu elde etmesi mümkün değil.

Başbakan Sanchez diğer sol partilerle yapılacak bir koalisyona sıcak bakmıyor. Ünlü İspanyol gazetesi "El País" cumartesi baskısında "Blokajın sonu gelecek gibi gözükmüyor" manşetine yer verdi. Nisan ayındaki genel seçimlerin ardından Sanchez aylarca hükümeti kurma konusunda hiçbir partiyle anlaşamamıştı. İspanya Kralı 6. Filipe geçen eylülde yeniden erken seçime gidileceğini ilan etmişti.