İspanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 çocuk öldü

MADRİD (AA) - İspanya ile Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 çocuk öldü, 69 kişi kurtarıldı.

Ülkenin güneyindeki Almeria kentindeki Sahil Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde balıkçı teknelerinden, denizde yarı batmış halde bulunan ve içinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekneyle ilgili uyarı mesajları geldiği belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin, yarı batmış haldeki teknenin içinde ve denizde bulunan 5'i kadın toplam 69 düzensiz göçmeni kurtardıkları aktarıldı. Göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekipleri gelmeden birkaç saat önce boğularak ölen 2 çocuğu denize attıklarını söyledikleri ifade edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin Almeria Limanı'na götürüldüğü, sağlık durumu kötü olanların ise hastaneye nakledildikleri kaydedildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin ülkenin güney sahillerinde 2 teknede bulunan toplam 44 düzensiz göçmeni kurtardığı bilgisi de paylaşıldı.

