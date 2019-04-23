HABER

İspanya'da erken genel seçime doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 02:02 | Son Güncelleme

İspanya'daki 4 büyük siyasi partinin başbakan adayları seçim kampanyası kapsamında televizyonda tartıştı - Liderlerin seçim tartışmasında Katalonya sorunu, vergilerle ilgili vaatler ve seçim sonrası siyasi partiler arasında koalisyon olasılıkları öne çıkan konular oldu - Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez: - "Buradaki 4 partinin lideri de Katalonya'nın bağımsız olmayacağını biliyor" - 1,5 saat süren seçim tartışmasında siyasi liderlerin, dış politika, Brexit, AB, göçmen, çevre ve aşırı sağın yükselişi sorunlarıyla ilgili hiçbir şey söylememesi dikkati çekti

MADRİD (AA) - İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesinde ülkedeki 4 büyük siyasi partinin başbakan adayları, devlet televizyonu RTVE'de düzenlenen seçim tartışmasına katıldı.

RTVE'nin Madrid'deki stüdyosundan canlı yayınlanan tartışmaya, Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Pablo Casado, merkez sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin lideri Albert Rivera ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının lideri Pablo Iglesias katıldı.

Liderlerin seçim tartışmasında Katalonya sorunu, vergilerle ilgili vaatler ve seçim sonrası siyasi partiler arasında koalisyon olasılıkları öne çıkan konular oldu.

Katalonya sorunuyla ilgili özellikle Casado ve Rivera tarafından "ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin karşısında diz çökmekle ve İspanya'ya ihanet etmekle" suçlanan Başbakan Sanchez, "Buradaki 4 partinin lideri de Katalonya'nın bağımsız olmayacağını biliyor." dedi.

"Katalonya'da sorun bağımsızlık değil, birlikte yaşamak." görüşünü savunan Sanchez, "Sosyalistlerin olduğu bir hükümette asla bağımsız bir Katalonya olmayacak." diye ekledi.

C's lideri Rivera ise Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ile Başbakan Sanchez'in birlikte çekilmiş fotoğrafını konuşma kürsüsünün üzerine koyarak, seçimlerden sonra Sanchez'in bir kez daha başbakan olması halinde, tutuklu yargılanan Katalan siyasi liderler hakkında "af kararı çıkaracağı" iddiasını sık sık tekrarladı.

PP lideri Casado, Katalonya sorununun İspanya'nın birliğini tehlikeye sokan bir boyuta geldiğini iddia ederken, Unidas Podemos lideri Iglesias ise çözümün "anayasayı uygulamaya şartlanmadan sadece diyalog, diyalog ve diyalog" olduğunu ifade etti.

Televizyondaki siyasi tartışmada, ekonomik sorunlarla mücadele başlığında en çok öne çıkan konu ise vergilerle ilgili vaatler oldu. Casado, Rivera ve Iglesias seçimleri kazanmaları halinde vergi indirimi vaat etti.

Diğer yandan 1,5 saat süren seçim tartışmasında siyasi liderlerin, dış politika, Brexit, Avrupa Birliği (AB), göçmen, çevre ve aşırı sağın yükselişi sorunlarıyla ilgili hiçbir şey söylememesi dikkati çekti.

- Aşırı sağcı Vox partisinin lideri tartışmaya çağırılmadı

Bu arada, İspanya'da ilk defa seçimlere katılacak aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal ise Merkez Seçim Kurulunun karşı çıkmasından dolayı televizyondaki tartışmalara davet edilmedi. Merkez Seçim Kurulunun kararındaki gerekçe, Vox'un, büyük siyasi partilerin televizyondaki siyasi tartışmalarına katılacak bir oy oranına sahip olmaması olarak açıklandı.

- İspanya'da son 4 yılda üçüncü genel seçim

Demokrasi tarihinin en karışık genel seçimine giden İspanya'da açıklanan anketlere göre, kararsızların oranı yüzde 41 olarak gösteriliyor. Son 4 yılda üçüncü kez genel seçime giden İspanya'da bu seçimlerin ardından da istikrarlı bir hükümet beklenmiyor.

Anketler, 28 Nisan'daki seçimlerden sonra hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelme olasılığı olmadığını gösterirken, seçimlerden PSOE'nin 1. parti olarak çıkacağı ancak ne sol (PSOE ve Unidas Podemos) ne de sağ bloğun (PP, C's ve Vox) ülkeyi yönetmeye yetecek meclis çoğunluğunu yakalayacağı öngörüsünde bulunuluyor.

Ülke basınında sıkça yazılan olası bir PSOE-C's koalisyonu ihtimaline ise şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda C's lideri Rivera karşı çıkıyor.

Sanchez, Casado, Rivera ve Iglesias seçim öncesi ikinci ve son televizyon tartışmasını bu akşam Antena 3 ve La Sexta adlı özel televizyon kanallarının ortak yayınında yapacak.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama
İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleştiİki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halk Partisi lideri Pablo Casado İspanya'da erken genel seçimlere doğru siyasi liderlerin televizyon tartışması Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias Vatandaşlar lideri Albert Rivera

En Çok Okunan Haberler

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

İki gündür haber alınamıyordu! Cesedi evinin bodrumunda bulundu!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasına yanıt

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.