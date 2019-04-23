İspanya'da erken genel seçime doğru

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

"Katalonya'da sorun bağımsızlık değil, birlikte yaşamak." görüşünü savunan Sanchez, "Sosyalistlerin olduğu bir hükümette asla bağımsız bir Katalonya olmayacak." diye ekledi.

Katalonya sorunuyla ilgili özellikle Casado ve Rivera tarafından "ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin karşısında diz çökmekle ve İspanya'ya ihanet etmekle" suçlanan Başbakan Sanchez, "Buradaki 4 partinin lideri de Katalonya'nın bağımsız olmayacağını biliyor." dedi.

Liderlerin seçim tartışmasında Katalonya sorunu, vergilerle ilgili vaatler ve seçim sonrası siyasi partiler arasında koalisyon olasılıkları öne çıkan konular oldu.

RTVE'nin Madrid'deki stüdyosundan canlı yayınlanan tartışmaya, Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Pablo Casado, merkez sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin lideri Albert Rivera ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının lideri Pablo Iglesias katıldı.

C's lideri Rivera ise Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ile Başbakan Sanchez'in birlikte çekilmiş fotoğrafını konuşma kürsüsünün üzerine koyarak, seçimlerden sonra Sanchez'in bir kez daha başbakan olması halinde, tutuklu yargılanan Katalan siyasi liderler hakkında "af kararı çıkaracağı" iddiasını sık sık tekrarladı.

PP lideri Casado, Katalonya sorununun İspanya'nın birliğini tehlikeye sokan bir boyuta geldiğini iddia ederken, Unidas Podemos lideri Iglesias ise çözümün "anayasayı uygulamaya şartlanmadan sadece diyalog, diyalog ve diyalog" olduğunu ifade etti.

Televizyondaki siyasi tartışmada, ekonomik sorunlarla mücadele başlığında en çok öne çıkan konu ise vergilerle ilgili vaatler oldu. Casado, Rivera ve Iglesias seçimleri kazanmaları halinde vergi indirimi vaat etti.

Diğer yandan 1,5 saat süren seçim tartışmasında siyasi liderlerin, dış politika, Brexit, Avrupa Birliği (AB), göçmen, çevre ve aşırı sağın yükselişi sorunlarıyla ilgili hiçbir şey söylememesi dikkati çekti.

- Aşırı sağcı Vox partisinin lideri tartışmaya çağırılmadı