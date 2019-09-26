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İspanya'da erken genel seçimlere doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:54 | Son Güncelleme

Sosyolojik Araştırma Merkezi'nin yayınladığı seçim öncesi ankete göre, 10 Kasım'daki erken genel seçimleri, yine sosyalistlerin kazanması öngörülüyor - Buna göre, Sosyalist İşçi Partisinin, oylarını artırarak seçimleri kazanmasına rağmen hükümet kurmak için yine dışarıdan destek araması gerekiyor

MADRİD (AA) - İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimde, oylarını artıran sosyalist partinin birinci çıkacağı ancak tek başına iktidar olamayacağı öngörülüyor.

İspanya'da Başbakanlığa bağlı "Sosyolojik Araştırmalar Merkezi" (CIS), 1-18 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, oy sayısında birinci sıradaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 10 Kasım'daki seçimlerden oylarını artırarak çıkacak ancak yine de tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayacak. 28 Nisan'daki son seçimlerde oyların yüzde 28,67'sini alan PSOE'nin 10 Kasım'da bunu yüzde 34,2'ye kadar çıkarabileceği öngörülüyor.

PSOE'nin hükümet kurma görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının ise nisan ayına göre benzer bir oy oranında (yüzde 12'lerde) kalacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan ankette, PSOE'nin, en yakın siyasi rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisinden (PP) neredeyse iki kat daha fazla oy alması bekleniyor. PP'nin oy oranı ise yüzde 17,1 olarak gösterildi.

Anket sonucunda, gelecek seçimlerde oy kaybetmeye en yakın siyasi partinin liberal görüşlü Vatandaşlar Partisi (C's) olması dikkati çekerken, C's'nin mevcut durumda yüzde 15,86 olan oy oranının yüzde 13'ün altına ineceği öngörülüyor.

Siyaset uzmanları, 10 Kasım'daki seçimlerde CIS'ın anket sonucuna yakın bir sonucun çıkması halinde PSOE'nin azınlık hükümeti kurmak için elini güçlendireceğini ancak yine Unidas Podemos veya Vatandaşlar Partisinin dışarıdan desteğinin gerektiğini belirtti

Uzun zamandır siyasi belirsizliğin görüldüğü İspanya'da 2015 yılından bu yana 4'üncü kez genel seçime gidilecek.

Son olarak 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından siyasi partiler arasındaki müzakerelerde hükümeti kuracak bir sonuç çıkmayınca yasal takvim gereği 10 Kasım'da bir kez daha sandık başına gidilmesi kararı alınmıştı.

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