İspanya'da erken genel seçimlere doğru

MADRİD (AA) - İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimde, oylarını artıran sosyalist partinin birinci çıkacağı ancak tek başına iktidar olamayacağı öngörülüyor.

İspanya'da Başbakanlığa bağlı "Sosyolojik Araştırmalar Merkezi" (CIS), 1-18 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, oy sayısında birinci sıradaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 10 Kasım'daki seçimlerden oylarını artırarak çıkacak ancak yine de tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayacak. 28 Nisan'daki son seçimlerde oyların yüzde 28,67'sini alan PSOE'nin 10 Kasım'da bunu yüzde 34,2'ye kadar çıkarabileceği öngörülüyor.

PSOE'nin hükümet kurma görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının ise nisan ayına göre benzer bir oy oranında (yüzde 12'lerde) kalacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan ankette, PSOE'nin, en yakın siyasi rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisinden (PP) neredeyse iki kat daha fazla oy alması bekleniyor. PP'nin oy oranı ise yüzde 17,1 olarak gösterildi.