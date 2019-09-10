İspanya'da erken seçim ihtimali artıyor

MADRİD (AA) - İspanya'da 28 Nisan'daki erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma müzakerelerinde ilerleme sağlanamazken, ülkenin 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gitme olasılığı arttı.

Mevcut meclis aritmetiğine göre hükümet kurmak için tek alternatif olarak gösterilen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasındaki görüşmeler bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandı.

PSOE ve Unidas Podemos'un temsilcileri arasında mecliste yapılan toplantı sonrasında her iki taraftan da birbirini suçlayan açıklamalar geldi.

Gazetecilere verilen demeçlerde, PSOE Meclis Sözcüsü Adriana Lastra, "Bugün itibarıyla bir çıkış yolu görmüyoruz. Anlaşma sağlayacak bir yol yok." şeklinde konuştu.

Unidas Podemos adına müzakereleri yürüten Pablo Echenique de koalisyon hükümeti taleplerinin PSOE tarafından reddedilmesinin "bir hata" olduğunu vurguladı. Echenique, PSOE'nin ülkeyi erken seçime götürmek istediğini savundu.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, Unidas Podemos'a 4 bakanlık teklif etmiş ancak bu kabul edilmemişti.