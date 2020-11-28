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  4. İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu: 2 ton esrar ele geçirildi

İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu: 2 ton esrar ele geçirildi

28.11.2020 21:21 | Son Güncelleme:
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İspanya’da güvenlik güçleri, uyuşturucu kaçaklarını film gibi bir operasyonla yakaladı.

İspanya’da güvenlik güçleri, uyuşturucu kaçaklarını film gibi bir operasyonla yakaladı. Operasyon sonucu 2 ton esrar ele geçirildi.

İspanya’da güvenlik güçleri uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. İspanya Vergi Dairesi ve Ulusal Polis tarafından uyuşturucu kaçakçılarına geçtiğimiz hafta film gibi bir operasyon düzenlendi. Cartagena’nın 80 mil açığında uyuşturucu kaçakçıları polis helikopteri tarafından görülmesinin ardından Gümrük Gözetim Teşkilatına bağlı bir polis devriyesine haber verildi. Polisi gören kaçakçılar, uyuşturucu paketlerini denize atarak kaçmaya çalıştı. Polis ile kaçakçılar arasında sürat tekneleri ile 5 saat süren kovalamaca yaşanırken, polis yaklaşık 100 deniz mili uyuşturucu tacirlerini kovaladı. Kovalamaca sonunda polis, kaçakçıların Fas’tan İspanya’nın Valencia kentine kaçırmayı planladığı 66 paketin içine gizlenmiş 2 ton esrarı ele geçirdi. Teknede bulunan çete üyesi 5 mürettebat polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve gümrük görevlileri, uyuşturucu yüklü botda bulunan 5 kişiyi açık denizde uyuşturucuları denize atmaya çalıştıkları bir kovalamacanın ardından ortak bir operasyonla gözaltına aldı" denildi.
Polis, kaçakçılara ait 14 metre uzunluğunda ve iki adet 300 beygir gücünde motora sahip olan tekneye el koyarak, Valencia’da limana çekti.

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