İspanya'da Franco'nun mezar yeri perşembe günü değiştiriliyor

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınmasının 24 Ekim Perşembe günü olacağını açıkladı.

İspanya hükümetine bağlı İletişim Devlet Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, diktatör Franco'nun Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezarda bulunan kalıntılarının El Pardo'daki Mingorrubio Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına taşınmasının 24 Ekim'de yerel saatle 10.30'da (TSİ 11.30) gerçekleşeceği bildirildi.

Hükümet, Franco'nun kalıntılarının, Mingorrubio Mezarlığı'nın girişinde kapalı bir anıtın içinde olan eşi Carmen Polo'nun yanına gömülmesi işleminin "diktatörün ailesine saygı ve onur kapsamında" yürütüleceğini kaydetti.

Ayrıca işlemlerin basına ve halka tamamen kapalı olacağı, mezarlıkta sadece diktatörün torunlarından oluşan aile üyeleri, noter ve Adalet Bakanı Dolores Delgado'nun bulunacağı bilgisi verildi.

Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilecek olmasını "İspanyol demokrasisini saran bir çemberin sembolik olarak kapatılması" olarak değerlendirdiği kaydedildi.