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  4. İspanya’da göçmenlerin kaldığı binada yangın çıktı: En az 2 ölü

İspanya’da göçmenlerin kaldığı binada yangın çıktı: En az 2 ölü

10.12.2020 13:35 | Son Güncelleme:
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İspanya’nın Barselona kentindeki gecekondu bölgesinde, 150 göçmenin kaldığı binada çıkan yangın sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır olmak üzere 17 kişi de yaralandı.İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Barselona’nın gecekondu bölgesinde göçmenler tarafından kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İspanya’nın Barselona kentindeki gecekondu bölgesinde, 150 göçmenin kaldığı binada çıkan yangın sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır olmak üzere 17 kişi de yaralandı.
İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Barselona’nın gecekondu bölgesinde göçmenler tarafından kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah erken saatlerde başlayan yangını durdurmak için çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, binanın çökme tehlikesi olduğu için yeterince hızlı hareket edemediklerini belirterek, yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yangında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5’i ağır olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığı aktarıldı. İtfaiye sözcüsü David Borrell, şimdiye kadar yaklaşık 30 kişinin kurtarıldığını kaydederek, içeride mahsur kalan daha fazla insan olduğundan endişelendiklerini söyledi.
Her gece 150’ye yakın göçmenin uyumak için kullandığı binanın yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği açıklanırken, binada yaşayan Faslı göçmenlerden biri, yangının bir mumun devrilmesi nedeniyle başladığını ancak bunun yetkililer tarafından onaylanmadığını söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Snchez, can kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Barselona Belediye Başkanı Xavier Garcia Albiol ise durumu "bir trajedi" olarak nitelendirdi.
Son aylarda rekor sayıda göçmen Kanarya Adaları’na geliyor ve başta Barselona olmak üzere İspanya’nın çeşitli kentlerine dağıtılıyor. Göçmenler, İspanya’daki yasalar kapsamında yasal olarak çalışamadıkları için zor şartlar altında yaşıyor.

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