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İspanya’da hafta sonu 350 bin Katalan sokaklara döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

İspanya’da mahkum edilen Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını isteyen bağımsızlık yanlısı en az 350 bin Katalan hafta sonu gösteri düzenledi.İspanya’da Yüksek Mahkeme’nin yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan ayrılıkçı Katalan siyasetçileri hapis cezasına mahkum etmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

İspanya’da mahkum edilen Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını isteyen bağımsızlık yanlısı en az 350 bin Katalan hafta sonu gösteri düzenledi.
İspanya’da Yüksek Mahkeme’nin yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan ayrılıkçı Katalan siyasetçileri hapis cezasına mahkum etmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Hafta sonu devam eden gösterilerde en az 350 bin Katalan sokaklara döküldü. Gösterilerde polis ve protestocular arasına arbede yaşandı. Yerel kaynaklara göre, Cumartesi gecesi Barselona’da düzenlenen gösterilerde 3 kişi gözaltına alınırken şiddet olaylarında 44 kişi yaralandı.

İş yeri sahipleri endişeli
Barcelona’daki gösterilerde meydana gelen tahribat nedeniyle kepenk indiren iş yeri sahipleri durumdan endişeli olduklarını dile getirdi. Gösterilerde protestocular dükkanların camlarını kırıp duvarlarını boyadı. Bazı dükkanların girişlerindeki kaldırımlar ise parçalandı. Barcelona’da dükkan sahibi olan Belca Galıcia yaptığı açıklamada, “Bu insanlar nedenini bilmeden bir şeyler yapıyor. Bunların çoğu, idealleri olmayan ve aklına eseni yapan genç insanlar. Bir şeyler yapılmalı, ancak şiddet hiçbir zaman çözüm değil” dedi.
Protestolar bölgedeki yerel turizm ve kültürel faaliyetler üzerinde olumsuz bir etkiye neden oldu. Barcelona’daki mağaza ve restoranlarda yüzde 30 ila yüzde 50 arasında satışlarda bir düşüş yaşadığı belirtildi. İspanya hükümeti, gösterilerde en az 200 kişinin gözaltına alındığını, 149’unun hakim karşısına çıktığını 31’inin ise cezaevine gönderildiğini açıkladı.
Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017’de Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. İspanya Yüksek Mahkemesi, 14 Ekim’de görülen davada bağımsızlık yanlısı 12 Katalan siyasetçiden 9’unu 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum etmişti. Diğer 3 siyasetçi ise para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararının ardından pazartesi günü gösteriler patlak vermişti.

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