HABER

İspanya'da hakim ve savcılar greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığına bağlı 50 binden fazla çalışan, Senato'da görüşülen kanun tasarısını protesto etmek için greve giderek, gösteri düzenledi

MADRİD (AA) - İspanya'da aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı 50 binden fazla çalışan, Senato'da görüşülen kanun tasarısını protesto etmek için greve gitti.

Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından CSIF, UGT, CCOO ve STAJ'ın çağrısıyla yapılan grevle ilgili sendika yöneticilerinden yapılan açıklamalarda, katılımın yüzde 80 düzeyinde olduğu açıklandı.

Adalet alanında yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez greve gidildiğine dikkati çeken sendika yetkilileri, kanun tasarısında öngörülen değişikliklerin adli kurumlarda "uzmanlık alanına bakılmaksızın, zorla atama yapılmasına ve iş kaybına neden olacağını" savundu.

Sendikalar, tasarının Senato'da kabul edilip kanunlaşması halinde konuyu Avrupa Birliği'nin adalet kurumlarına taşıyıp, söz konusu düzenlemeleri önlemeye çalışacaklarını duyurdu.

Bu arada grev dolayısıyla başkent Madrid'deki Adalet Bakanlığı binası önünde geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi.

Grev, ülkede haziran ayından itibaren görevde olan sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kurduğu azınlık hükümetine karşı yapılan ilk grev olması açısından da dikkati çekti.

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
Reyhanlı’daki Filistinlilerden Gazze’ye destekReyhanlı’daki Filistinlilerden Gazze’ye destek
AK Parti Kadın Kolları Başkanı'nın cipine çarpan motosikletli yaralandıAK Parti Kadın Kolları Başkanı'nın cipine çarpan motosikletli yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adalet grev hakim ve savcılar İspanya

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Şirinevler'de yangın paniği!

Şirinevler'de yangın paniği!

Meteoroloji'den Antalya için hortum uyarısı

Meteoroloji'den Antalya için hortum uyarısı

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Bedelli askerlerin yemin töreni

Bedelli askerlerin yemin töreni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.