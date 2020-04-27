İspanya'da Hayat Normale mi Dönüyor?

Amerika’dan sonra dünyadaki en çok vaka sayısına sahip İspanya'da, ülke ekonomisinin Corona virüsü salgınından en az şekilde zarar görmesini sağlamak için endüstrideki bazı iş kollarının, iki haftalık aradan sonra tekrar çalışmasına izin verildi.

Hükümet Paskalya bayramı nedeniyle tatil olan Pazartesi gününün ardından, yasakları hafifleterek, uzaktan çalışması mümkün olmayan sektörlerin çalışanlarının iş yerlerine dönmesine imkan tanıdı. Bu kişiler arasında inşaat işçileri, elektrik teknisyenleri, tesisatçılar ve fabrika işçileri var.

Ayrıca çalışanlara sokakta ve işyerlerinde maske kullanmasını tavsiye eden Sağlık Bakanlığı, metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında bedava maske dağıtılması uygulamasına başladı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan İspanya’da alınan bu önemli kararın altında yatan nedense, geçtiğimiz günlerde ülkede bir günde kaydedilen rekor ölüm sayısının ardından düşüş ivmesinin devam etmesi.

Bu başarının sağlanması, alınan sokağa çıkma yasağına ve birçok işyerinin salgının ulaşacağı boyutları öngörerek, resmi kararlardan önce çalışanlarını evde çalışmaya yönlendirmesine bağlanıyor.