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İspanya'da 2024'ten itibaren tüm otoyolları ücretli olacak!

07.05.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 2024'ten itibaren ülkedeki tüm otoyolların ücretli olmasını öngören bir plan hazırladı.

İspanya'da 2024'ten itibaren tüm otoyolları ücretli olacak!

İspanya Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Avrupa Birliği Komisyonu'na da sunulan plan gereği, ülke genelinde 14 bin kilometreyi bulan kara yolları ağının bakımı için gerekli fonları garanti etmek üzere, 2024'ten itibaren iki veya üç şeritli tüm otoyolların kullanımının ücrete tabi tutulması öngörülüyor.

Hükümet kaynakları henüz otoyollar için resmi ücret belirlenmediğini açıklarken İspanyol basını, kilometre başına 1-5 sent arasında ücret alınması yönünde çalışma olduğunu yazdı.

Basın, 621 kilometrelik Madrid-Barselona otoyolunu kullanan araçlardan 6 avro 21 sent ila 31 avro 5 sent arasında geçiş ücreti alınabileceğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, yolların bakım maliyetlerini karşılamak için son yıllarda kaynak arayışı olduğunu ve çözümün düşük tutulan ücretli geçişle sağlanabileceğini savundu.

Trafik Genel Müdürü Pere Navarro da "Tüm Avrupa'da otoyolların bakımı için ücret alınıyor. Tren kullandığınızda ödüyorsunuz, otoyolları kullanan da öder. Altyapı hizmetleri için ücret alınmalı. Bu bir devlet sorunu. Herkesin anlaşması iyi olur. Otoyolların bakımı için devlet bütçesi talep edemeyiz." dedi.

Hükümetin, tüm otoyolları ücretli yapma girişimi, muhalefet partilerinin yanı sıra halktan da tepki aldı.

İspanya'da mevcut durumda özerk yönetimlere bağlı olarak, çoğunluğu ülkenin kuzey kesiminde olmak üzere bazı otoyollardan ücretli geçiş yapılıyor.

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