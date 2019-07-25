İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine kaybetti

Ufukta erken seçim var.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'daki seçimlerin ardından kurmak istediği azınlık hükümeti için parlamentoda düzenlenen ikinci tur güven oylamasında da başarısızlığa uğradı. Oylamada sadece 124 milletvekili Sanchez hükümetine destek verirken 155 milletvekili ise ret oyu kullandı. Sosyalist ve İşçi Partisi'nin (PSOE) 123 milletvekili dışında sadece bir milletvekili Sanchez hükümetine destek verdi. Parlamentoda sandalyesi olan liberaller, muhafazakarlar ve sağ popülistlerden Sanchez hükümetine destek çıkmadı.

Sanchez'in ilk oylamada 176 olan mutlak çoğunluğu, ikinci oylamada ise salt çoğunluğu sağlaması gerekiyordu.

28 Nisan'daki parlamento seçimlerinde ikinci kez başbakanlığa seçilen Sanchez'in şimdi yeni bir hükümet kurabilmek için 23 Eylül'e kadar zamanı var. Sanchez'in yeni bir hükümet oluşturamaması durumunda İspanya'da 10 Kasım'da yeniden sandık başına gidilmesi gerekiyor. Euro Bölgesi'nin dördüncü büyük ekonomisi olan İspanya'da böylece son dört yıl içinde dördüncü kez genel seçim düzenlenmiş olacak.