İspanya'da hükümet kurma görevi sosyalist lider Pedro Sanchez'in

MADRİD (AA) - İspanya Kralı 6. Felipe, ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından en fazla oyu alan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve geçici hükümetin başbakanı Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 350 sandalyeli meclise giren tüm siyasi partilerin liderleriyle iki gün ayrı ayrı görüşmeler yapan Kral 6. Felipe, hükümeti kurma görevini PSOE lideri Sanchez'e verdi.

Görevini aldıktan sonra basına kısa açıklama yapan Sanchez, "Yeni bir seçim olmamasını umuyoruz. İspanya'nın istikrarlı bir döneme ihtiyacı var." dedi.

Son 4 yılda 4 kez sandık başına giden İspanyolların "siyasi partiler arasında kavgadan bıktığını ve siyasete tekrar inanmak istediğini" söyleyen Sanchez, "ilerici ve tüm siyasi güçlerle diyalog halinde olan bir hükümet kuracaklarını" savundu.

Sanchez, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile ön anlaşmaya vardıkları koalisyon hükümeti için dışarıdan desteğine ihtiyaç duydukları ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile devam eden müzakerelere de değinerek, "Müzakereler ihtiyatlı bir şekilde yürütülmeli ve varılan anlaşmalar kamunun bilgisine açık olarak sunulmalıdır. Bu anlaşmalar elbetteki anayasal çerçevede olmalıdır." dedi.