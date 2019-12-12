HABER

İspanya'da hükümet kurma görevi sosyalist lider Pedro Sanchez'in

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 00:59 | Son Güncelleme

Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez: - "Yeni bir seçim olmamasını umuyoruz. İspanya'nın istikrarlı bir döneme ihtiyacı var"

MADRİD (AA) - İspanya Kralı 6. Felipe, ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından en fazla oyu alan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve geçici hükümetin başbakanı Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 350 sandalyeli meclise giren tüm siyasi partilerin liderleriyle iki gün ayrı ayrı görüşmeler yapan Kral 6. Felipe, hükümeti kurma görevini PSOE lideri Sanchez'e verdi.

Görevini aldıktan sonra basına kısa açıklama yapan Sanchez, "Yeni bir seçim olmamasını umuyoruz. İspanya'nın istikrarlı bir döneme ihtiyacı var." dedi.

Son 4 yılda 4 kez sandık başına giden İspanyolların "siyasi partiler arasında kavgadan bıktığını ve siyasete tekrar inanmak istediğini" söyleyen Sanchez, "ilerici ve tüm siyasi güçlerle diyalog halinde olan bir hükümet kuracaklarını" savundu.

Sanchez, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile ön anlaşmaya vardıkları koalisyon hükümeti için dışarıdan desteğine ihtiyaç duydukları ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile devam eden müzakerelere de değinerek, "Müzakereler ihtiyatlı bir şekilde yürütülmeli ve varılan anlaşmalar kamunun bilgisine açık olarak sunulmalıdır. Bu anlaşmalar elbetteki anayasal çerçevede olmalıdır." dedi.

Sosyalist lider, gelecek hafta başından itibaren tüm siyasi partilerin liderleri ve ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla görüşmeler yapmaya başlayacağını duyurdu.

Sanchez'in mevcut şartlarda, Noel Bayramı'nın olacağı 25-26 Aralık tarihinden önce mecliste güven oylamasına gitmesi zor gözükürken, hükümetin kurulmasının ocağa sarkabileceği tahmin ediliyor.

- Katalanlar bağımsızlık yanlısı taleplerinde ısrar ediyor

Bu arada sol koalisyon hükümetinin kurulması için dışarıdan desteği zorunlu gözüken ERC, bağımsızlık yanlısı taleplerinde ısrar ediyor.

ERC, sol koalisyon hükümetine destek vermek için hüküm giyen ve cezaevinde bulunan Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını, aralarında eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu yurt dışına kaçanların geri dönüşlerinin garanti edilmesini ve Katalonya'da bağımsızlık yanlısı yasal bir referandum yapılmasını talep ediyor.

İspanyol meclisinde çoğunluk için 176 sayısı gerekirken, sol koalisyon hükümeti kurmak isteyen PSOE'nin 120 ve Unidas Podemos'un ise 35 milletvekili bulunuyor.

Mecliste mevcut durumda 16 siyasi parti bulunurken, küçük siyasi partilerden 6'sı sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek vereceğini açıkladı.

İspanya'da 350 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:

PSOE 120, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 89, aşırı sağ görüşlü Vox 52, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 35, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 10, sol görüşlü Mas Pais 3, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler: Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Katalonya için Birlik (JxCat) 8, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 2; Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6, Bask'ta faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı EH Bildu 5, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1, Teruel Var 1.

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz (2)Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz (2)
Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölüMotosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hükümet kurma çalışmaları İspanya İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro İspanya Kralı 6. Felipe

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak

Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılacak!

'Erdoğan ile görüşen CHP'li' iddiasıyla gündeme gelen Talat Atilla ilk kez konuştu!

Talat Atilla ilk kez konuştu!

Mahsun Kırmızıgül Mucize 2: Aşk’ın galasını memleketinde yaptı

Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!

Camlar kırıldı dolap parçalandı! Antalya'da düşen yıldırım evi bu hale getirdi!

Camlar kırıldı dolap parçalandı! Yıldırım evi bu hale getirdi!

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

11 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye bir kişiye çıktı

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.