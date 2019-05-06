İspanya'da hükümet kurma görüşmeleri başladı

MADRİD (AA) - İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimleri kazanan ancak tek başına iktidara gelecek meclis çoğunluğunu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez hükümet kurma görüşmelerine başladı.

Sanchez, hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk olarak seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Pablo Casado ile görüştü.

Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan görüşme sonrası basına açıklama yapan Casado, "Biz, Sosyalist İşçi Partisi ile bir ittifak yapmayacağız. Benim ilk izlenimim, zayıf bir hükümet kurulacağı yönündedir." dedi.

Casado, anayasanın öngördüğü şekilde İspanya'nın ulusal bütünlüğünün korunması ve Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin bastırılmasının takipçisi olacaklarını vurgulayıp, yeni yasama döneminde vergi indirimine gidilmesini istedi.

Başbakanlık kaynakları da Sanchez-Casado görüşmesinde, öncelikli olarak devlet kurumları arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, ekonominin durumu ve Katalonya sorununun ele alındığını belirtti.