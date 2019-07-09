İspanya'da hükümet kurma görüşmelerinden anlaşma çıkmadı

MADRİD (AA) - İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin ardından Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE), aşırı sol görüşlü Podemos ile yürüttüğü azınlık hükümeti kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez, azınlık hükümeti kurmak için Podemos lideri Pablo Iglesias ile 5. kez bir araya geldi.

Mecliste yapılan ve 1 saat 45 dakika süren Sanchez-Iglesias görüşmesinde anlaşma sağlanamazken, yapılan açıklamalarda taraflar birbirini suçladı.

Anlaşmazsızlığın temelindeki sebep, Podemos'un koalisyon hükümetinde ısrar etmesi ve azınlık hükümeti kurmak isteyen PSOE'nin bu olasılığa tamamen kapıları kapayıp sadece bazı konularda iş birliği yapılmasına sıcak baktığını söylemesi oldu.

Podemos lideri Iglesias, meclis çıkışında gazetecilere yaptığı değerlendirmede "İspanya'nın ihtiyacı olan bir sol koalisyon hükümetidir. PSOE'yi, pozisyonunu daha esnekleştirmek için ikna etmeyi umuyoruz. Tek partili bir hükümet planı, sandıktan çıkan vatandaşların oylarına ters bir yaklaşım. İnanıyorum ki er ya da geç görüşleri değişecektir." dedi.