HABER

İspanya'da iç göçe karşı iş bırakma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşları, merkezi yönetime seslerini duyurabilmek için 23 il ile 3 bin 800'den fazla köy ve kasabada 5 dakikalık iş bırakma eylemi yaptı - Sivil toplum kuruluşları temsilcileri iç göçe karşı merkezi hükümet ve özerk yönetimlerden "acil eylem planı" istedi - Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, ülkedeki 14 ilde azalan nüfus sorununun "kritik" düzeyde olduğu belirtiliyor

MADRİD (AA) - İspanya'da altyapı ve istihdam yetersizliği nedeniyle sürekli göç veren kent ve kasabalardaki sivil toplum kuruluşları, merkezi hükümetten "acil eylem planı" istedi.

"Boşalan İspanya" platformuna bağlı 121 sivil toplum kuruluşu, merkezi yönetime seslerini duyurabilmek için 23 il ile 3 bin 800'den fazla köy ve kasabada 5 dakikalık iş bırakma eylemi düzenledi.

Kamu ve özel şirketlerde çalışan binlerce kişi 12.00'de işlerini bırakarak meydanlarda toplandı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda, "Nüfus azalımına, bölgesel ayrımcılığa ve İspanyol vatandaşları arasında artan fırsat eşitsizliğine karşı gerçek bir devlet anlaşması, acil eylem planı istiyoruz." mesajı verdi.

Ayrıca, İspanya'da 10 Kasım seçimlerinden sonra kurulacak merkezi hükümetin ve özerk yönetimlerin büyük kentlere göçü önlemek için ortak ve stratejik bir plan geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

"Boşalan İspanya" platformu mart ayında başkent Madrid'de düzenlediği büyük gösteride konuyu ilk kez ulusal boyutta gündeme getirip, siyasetçilerden altyapı, yerel turizm ve istihdama yönelik yatırım talep etmişti.

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, ülkedeki 14 ilde azalan nüfus sorununun "kritik" düzeyde olduğu belirtiliyor.

Bu illere bağlı, nüfusun binden az olduğu köy ve kasabaların yaklaşık yüzde 80'inin tamamen boşalma riskiyle karşı karşıya kaldığı kaydediliyor.

İstatistiklerde, Soria ve Teruel kentlerinin son 30 yılda yüzde 20 ila yüzde 25 nüfus kaybına uğradığı, aynı dönemde başkent Madrid'in nüfusunun ise yüzde 73 arttığı görülüyor.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Hayvanları Koruma Günü'nde mama bağışı yapıldıHayvanları Koruma Günü'nde mama bağışı yapıldı
Emine Erdoğan'dan, 'Hayvanları Koruma Günü' mesajıEmine Erdoğan'dan, 'Hayvanları Koruma Günü' mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göç veren iller gösteri iç göç İspanya nüfus azalması

En Çok Okunan Haberler

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sokakta oynuyordu! Kulağında görünce hemen doktora koştu

Kulağında görünce hemen doktora koştu!

Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi tutuklandı

İlçe ayağa kalktı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya aracıyla çarpıp kaçtı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Esenyurt'ta toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Esenyurt'ta toprak kayması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.