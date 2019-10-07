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İspanya'da iklim değişikliğine karşı eylemler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adıyla dünya çapında 60'tan fazla kentte, iklim değişikliğine karşı başlatılan eylemler, Madrid'de de düzenlendi - Madrid'de çevreci aktivistlerin yol kapatma eylemine polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı

MADRİD (AA) - İklim değişikliğine karşı uluslararası boyutta başlatılan işgal eylemleri ve protestolara katılan İspanya'daki çevreci aktivistler Madrid'de eylemler düzenledi.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adıyla dünya çapında 60'tan fazla kentte başlatılan, iklim değişikliğine karşı ve hükümetlerden acil önlemler alması istenen gösteriler Madrid'de de yapıldı.

Kent merkezindeki Castellana Bulvarı üzerindeki bir köprüyü sabah saatlerinde trafiğe kapatan aktivistler, "İklimde acil durum: Müdahale zamanı" yazılı pankart asıp, yere yatarak araçların geçmesini engelledi.

İzinsiz yapılan eylemlere müdahale eden polisin, karakola götürdüğü 33 göstericiden 3'ünü gözaltına aldığı bildirildi.

Diğer yandan Ekolojik Geçiş Bakanlığı binası önünde de toplanan çevreci aktivistler, "Çocuklarınız için mücadele ediyoruz", "Başka bir dünya yok", "Ne bir derece fazla ne bir canlı türü eksik", "Dünya bir banka olsaydı şimdiye kurtarılmıştı" sloganları attı.

Çevreci örgütler de sosyal medya hesaplarından "Uluslararası bir direnişiz. Bugünden itibaren, iklim krizi karşısındaki eylemsizliğe karşı tüm dünyada binlerce kişi direniş başlatıyor. Gösteriler, pankartlar, zirveler hiçe sayıldı. Zaman doldu, eyleme geçiyoruz." paylaşımları yaptı.

Çevreci genç aktivistlerden oluşan "Yokoluş İsyanı"nın, dünya çapındaki eylemlerine hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliğine karşı eylemler İspanya madrid

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