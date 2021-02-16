İspanya’da iktidarı hedef alan sözleri nedeniyle hapis cezası alan rapçi Pablo Hasel üniversiteye sığındı

İspanyol hükümeti "terörizm övgüsü, nefret söylemi, dine ve monarşiye hakaret" gibi "ifade suçlarının" cezalarını, sanat eserleri veya kültürel aktiviteler kapsamında yapıldığı durumlar için azaltmayı düşünüyor.

Aralarında yönetmen Pedro Almodovar ve Holywood yıldızı Javier Bardem'in de yer aldığı 200'den fazla sanatçı Hasel'in tutuklanmaması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

İspanyol müzisyen tweetleri ve şarkı sözlerinde polisi eylemci ve göçmenlere işkence etmekle ve onları öldürmekle suçluyordu.

Teslim olmayan Hasel, destekçileriyle birlikte Lleida Üniversitesi'nde olduğunu duyurdu.

Hasel'e teslim olması için Cuma gününe kadar zaman verilmişti.

Hasel "terörizm övgüsü, monarşi ve devlet kurumlarına iftira" suçlamaları sonucunda dokuz ay hapis cezası almıştı.

Monarşi ve polisi hedef alan şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan 33 yaşındaki İspanyol rapçi Pablo Hasel, Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki bir üniversiteye sığındı.

Ülkedeki "terörü övme" suçunu düzenleyen yasa o kadar geniş ki, çok uzun süre önce gerçekleşmiş bir saldırıyı bile, herhangi bir şekilde meşrulaştırdığı düşünülebilecek her türlü ifade bunun kapsamına giriyor.

Bu davaya benzer tartışmalar yaratan başka davalar da olmuştu.

Ülkede 2018'de de Valtonyc adıyla bilinen bir rapçi 3,5 yıl hapis cezası almış, kaçtığı Belçika onu iade etmeme kararı vermişti.

Katalan bağımsızlık yanlıları 2017'de, faşist diktatör Francisco Franco'nun 1975'te ölümünden bu yana ülkenin en büyük siyasal krizine yol açmıştı.

Hasel mesajlarının birinde yasaklı Marksist örgüt Grapo'nun tutuklu üyesi Victoria Gomez'e desteğini açıklamış, bir diğerinde ise Kral King Felipe VI ve babası Juan Carlos'a ithamlarda bulundu.

2018'de rapçi Valtonyc'e sağcı politikacılara kurşun, krala da idam ipi sözü verdiği ifadeleri nedeniyle verilen ceza, İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Ondan bir yıl önce de Twitter kullanıcısı Cassandra Vera 1973'te Franco'nun iki numaralı adamı Amiral Luis Carrero Blanco'nun Bask Eta militanları tarafından öldürülmesi hakkında yaptığı bir şaka nedeniyle hapis cezası almış, ceza üst mahkemeden dönmüştü.

Hükümet yasayı gözden geçirme sözü verdi.

Söylem suçlarının yasal çerçevesi çok sıkıcı bir akademik tartışma gibi gözükse de İspanyol kentlerinin duvarlarında son günlerde beliren Hasel'e destek graffitileri, İspanyol gençliğinin bu konuda ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

