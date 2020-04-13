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İspanya’da inşaat ve sanayi sektöründe işbaşı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

İspanya’da iki haftalık aradan sonra bazı bölgelerde inşaat ve sanayi sektörü çalışanları işbaşı yaptı.

İspanya’da inşaat ve sanayi sektöründe işbaşı

Ancak salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.Koronavirüs salgının etkili olduğu ülkelerden İspanya'nın bazı bölgelerinde çalışma hayatı bugün yeniden başladı. Paskalya tatilinde olmayan bölgelerde inşaat ve sanayi sektöründe çalışanlar işbaşı yaptı. Ancak dükkanlar ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek.

Sanchez'den uyarı

Başbakan Pedro Sanchez Pazar günü ulusa sesleniş konuşmasında İspanyolları sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmediği konusunda uyardı. "Çok net bir biçimde ifade etmek isterim ki, daha ikinci aşamanın başında değiliz. İlk gevşetmeler en erken iki hafta içinde olacaktır. Ve kademeli ve dikkatli biçimde yapılacaktır" diyen Sanchez, salgınla ilgili olarak "Sadece birleşerek kazanabileceğimiz bir savaş" ifadesini kullandı.

Madrid uyanıyor

İş yaşamının kısmen başladığı yerlerden birisi başkent Madrid. İspanyol medyasındaki haberlere göre, Madrid'de bu sabah itibarıyla 300 bin kişi işbaşı yaptı. Polis vatandaşlara metro girişleri ve otobüs duraklarında yerel saatle 06.00'dan itibaren ücretsiz maske dağıttı. Katalonya, Valensiya, Bask bölgeleri ile İspanya'ya bağlı Balaear adalarında (Mallorca, Menorca, İbiza, Formentera) ise bugün Paskalya tatili.

Salgından ağır hasar gören İspanya'da sokağa çıkma yasağı 25 Nisan'a dek uzatılmıştı. 47 milyon nüfuslu ülkede vatandaşlar 15 Mart'tan bu yana sadece istisnai durumlarda evden çıkabiliyor. Ülkede diğer birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak açık alanda gezintiye çıkmak ya da spor yapmak yasak.

Ancak İspanya'da alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. Salgının pik yapmasından bu yana ilk kez hayatını kaybedenlerin sayısı en düşük seviyede. Sağlık Bakanlığı son bir günde 517 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece ülkede ölenlerin toplam sayısı 17 bin 489'a yükseldi. Ülkede yeni vaka sayısı ise 3 bin 477 artarak 169 bin 496'ya çıktı.

dpa, rtr, AFP / HT, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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