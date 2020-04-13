İspanya’da inşaat ve sanayi sektöründe işbaşı

Ancak salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.Koronavirüs salgının etkili olduğu ülkelerden İspanya'nın bazı bölgelerinde çalışma hayatı bugün yeniden başladı. Paskalya tatilinde olmayan bölgelerde inşaat ve sanayi sektöründe çalışanlar işbaşı yaptı. Ancak dükkanlar ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek.

Sanchez'den uyarı

Başbakan Pedro Sanchez Pazar günü ulusa sesleniş konuşmasında İspanyolları sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmediği konusunda uyardı. "Çok net bir biçimde ifade etmek isterim ki, daha ikinci aşamanın başında değiliz. İlk gevşetmeler en erken iki hafta içinde olacaktır. Ve kademeli ve dikkatli biçimde yapılacaktır" diyen Sanchez, salgınla ilgili olarak "Sadece birleşerek kazanabileceğimiz bir savaş" ifadesini kullandı.

Madrid uyanıyor

İş yaşamının kısmen başladığı yerlerden birisi başkent Madrid. İspanyol medyasındaki haberlere göre, Madrid'de bu sabah itibarıyla 300 bin kişi işbaşı yaptı. Polis vatandaşlara metro girişleri ve otobüs duraklarında yerel saatle 06.00'dan itibaren ücretsiz maske dağıttı. Katalonya, Valensiya, Bask bölgeleri ile İspanya'ya bağlı Balaear adalarında (Mallorca, Menorca, İbiza, Formentera) ise bugün Paskalya tatili.