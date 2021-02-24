İspanya'da KOBİ'lere 11 milyar euroluk ek yardım

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerle serbest çalışanlara destek için 11 milyar euroluk ek mali paket açıkladı. Mali yardımlar başta turizm, gastronomi ve perakende olmak üzere koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlere iletilecek.

Sanchez, yardımların korona krizi öncesinde büyüyen ve rekabet gücüne sahip olan ve şu anda "aşırı zor durumda bulunan" sektörler için tasarlandığını belirtti. Salgının başlangıcından bu yana Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 20'sini bulan hacimde yardım paketleri hazırlandığını, bu tür bir mali koruma şemsiyesinin İspanya'da daha önce hiç görülmediğini kaydeden Başbakan, 40 milyar euronun doğrudan yardım olarak sunulduğuna işaret etti.

"Sadece iş yerlerini ve istihdamı kurtarmak istemiyoruz. Yenilerini de yaratmak istiyoruz" diyen Sanchez, son açıkladığı paketin doğrudan yardımlar yoluyla mı yoksa vergi kolaylıkları gibi dolaylı olarak mı kullandırılacağı konusunda ise ayrıntı vermedi.

Muhalefet: En az 50 milyar daha gerekli