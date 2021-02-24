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İspanya'da KOBİ'lere 11 milyar euroluk ek yardım

24.02.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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İspanya'da hükümet, başta turizm, gastronomi ve perakende olmak üzere salgından en ağır etkilenen sektörlere 11 milyar euroluk ek mali yardım paketi açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerle serbest çalışanlara destek için 11 milyar euroluk ek mali paket açıkladı. Mali yardımlar başta turizm, gastronomi ve perakende olmak üzere koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlere iletilecek.

Sanchez, yardımların korona krizi öncesinde büyüyen ve rekabet gücüne sahip olan ve şu anda "aşırı zor durumda bulunan" sektörler için tasarlandığını belirtti. Salgının başlangıcından bu yana Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 20'sini bulan hacimde yardım paketleri hazırlandığını, bu tür bir mali koruma şemsiyesinin İspanya'da daha önce hiç görülmediğini kaydeden Başbakan, 40 milyar euronun doğrudan yardım olarak sunulduğuna işaret etti.

"Sadece iş yerlerini ve istihdamı kurtarmak istemiyoruz. Yenilerini de yaratmak istiyoruz" diyen Sanchez, son açıkladığı paketin doğrudan yardımlar yoluyla mı yoksa vergi kolaylıkları gibi dolaylı olarak mı kullandırılacağı konusunda ise ayrıntı vermedi.

Muhalefet: En az 50 milyar daha gerekli

Ana muhalefet lideri Pablo Casado ise yardım miktarını eleştirerek "en az 50 milyar euronun daha gerekli olduğunu" söyledi.

İspanya'nın çeşitli bölgelerinde koronavirüs vaka sayılarında son haftalarda düşüş kaydedilmesine rağmen hala sıkı kısıtlamalar yürürlükte. Avrupalı turistlerin gözde tatil adası Mallorca'da restoran, kafe ve barlar 13 Ocak'tan bu yana kapalı. Yerel hükümetin temkinli açılma önlemlerini yürürlüğe sokmak istediği, ilk etapta akşamüstü saat 16'ya kadar restoranların açık havada yeniden müşteri kabul etmesinin planlandığı kaydediliyor.

Avrupa'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 11'lik rekor daralma göstermişti.

dpa/rtr/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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